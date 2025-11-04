Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat naszej nadziei przed mistrzostwami świata w Polsce, potrzebna będzie operacja

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Reprezentacja Polski kajakarzy rozpoczęła już przygotowania do nowego sezonu, ale bez największego naszego talentu - Alexa Boruckiego. To jedna z największych nadziei polskiego sprintu kajakowego i chyba jeden z największych talentów w historii tej dyscypliny w Polsce. Niestety krakowianin w czasie treningu biegowego w klubie nabawił się urazu i musi przejść artroskopię kolana. To prawdziwy dramat dla 19-latka, ale są też dobre wieści.

Alex Borucki
Alex BoruckiBartłomiej Zborowskimateriały prasowe

W skrócie

  • Alexa Boruckiego, jednego z największych talentów polskiego kajakarstwa, czeka artroskopia kolana po kontuzji doznanej podczas treningu.
  • Trenerzy i lekarze mają nadzieję, że zawodnik wróci do pełnej sprawności w styczniu.
  • Reprezentacja Polski przygotowuje się do mistrzostw świata w Poznaniu, a kadra planuje nowe zgrupowania w Szczyrku i RPA.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nieobecnym na pierwszym zgrupowaniu kadr kajakarzy w Wałczu był Alex Borucki. Zabrakło go też na obozie przygotowawczym w Montemor-o-Velho.

Aktualny mistrz Europy w kategorii U-23 w konkurencjach K-2 500 m i K-2 1000 m kilka tygodni temu, podczas treningu biegowego w klubie nabawił się urazu kolana.

Apoloniusz Tajner: Całą sytuację w PKOl-u oceniam krytycznie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Dramatyczna diagnoza, ale jest nadzieja

Jedna z pierwszych diagnoz mówiła o zerwaniu więzadeł krzyżowych i konieczności poddania się operacji, co de facto wyłączyłoby Boruckiego z treningów na długie miesiące, a w praktyce ze startów może nawet na cały sezon 2026.

Po kolejnej konsultacji w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportu w Warszawie okazało się, że uszkodzone jest więzadło krzyżowe przednie w kolanie, a także łąkotka przyśrodkowa. Konieczne zatem jest przeprowadzenie zabiegu.

Po rozmowie z lekarzami i fizjoterapeutą, którzy się mną zajmują, jest nadzieja, że w styczniu już będę w stu procentach w gotowości kajakowej
przekazał Borucki redakcji Interia Sport.

- Czekamy niecierpliwie, bo Alex pokazał w ostatnich miesiącach, że mimo młodego wieku może być ważną częścią naszej reprezentacji - mówił trener kadry Ryszard Hoppe.

Zobacz również:

Alex Borucki (po lewej) i Cristiano Ronaldo
Inne sporty

Polski nastolatek wkracza do wielkiego świata. Mentorem dla niego jest Cristiano Ronaldo

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Celem Polaków mistrzostwa świata w Poznaniu

    Cel na najbliższe miesiące kadry w sprincie kajakowym jest jasny - zbudować osady, które dalej będą konkurencyjne dla ścisłej światowej czołówki, co pozwoli skutecznie walczyć o kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Los Angeles.

    Najbliższy rok będzie bardzo ważny dla polskich kajaków, bo mistrzostwa świata odbędą w dniach 26-30 sierpnia 2026 roku w Poznaniu i każdy z polskich kajakarzy chciałby znaleźć się w składzie reprezentacji, która przed własną publicznością na Malcie powalczy o medale.

    W grudniu kajakarze wybiorą się do Szczyrku. Nowością będzie zaplanowany na styczeń wylot do RPA.

    - W Portugalii, jak również w innych częściach Europy o tej porze roku nie możemy być pewni dobrej pogody, jak kiedyś. Coraz więcej ekip wybiera właśnie RPA, rozmawialiśmy z ich przedstawicielami i są naprawdę zadowoleni z panujących tam warunków. Sami przekonamy się więc na własnej skórze, jak trenuje się w Afryce - zakończył trener Hoppe.

    Zobacz również:

    Marcin Grzybowski (po lewej stronie)
    Inne sporty

    Nagła zmiana po mistrzostwach świata. Jest nowy trener polskiej kadry

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Kajakarz w biało-czerwonym stroju sportowym płynie jedynką po spokojnej wodzie, wykonując dynamiczny ruch wiosłem, na łodzi widoczny numer startowy 8 oraz nazwisko zawodnika i oznaczenie kraju Polska.
    Alex BoruckiRafal Oleksiewiczmateriały prasowe
    Od lewej: Jakub Stepun, Ryszard Hoppe i Przemysław Korsak
    Od lewej: Jakub Stepun, Ryszard Hoppe i Przemysław KorsakRadosław Jóźwiakmateriały prasowe
    Grupa osób płynących kajakami i kanadyjkami po spokojnej wodzie, otoczenie stanowią drzewa w jesiennych barwach odbijające się na tafli jeziora.
    Zgrupowanie kadry polskich kajakarzy w WałczuPolski Związek Kajakowymateriały prasowe

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja