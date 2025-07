Dramat na ceremonii otwarcia. Grzyb zabijał sportowców. Dusili się

Olimpiada machabejska to jedna z największych imprez sportowych świata. W 1997 roku, dokładnie 14 lipca, doszło do katastrofy budowlanej w trakcie ceremonii otwarcia. W jej wyniku śmierć poniosła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Bilans ofiar powiększył się jednak do czterech osób, ale one nie ucierpiały w wyniku zawalenia się kładki dla pieszych. Zabiło je zupełnie coś innego. Wszystkie zmarły w wyniku... uduszenia.