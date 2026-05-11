Doszło do meczu Szubarczyka z mistrzem świata. Triumf 15-latka. Zaskakujący finał historii

Miesiąc temu Michał Szubarczyk zakończył swoje drugie zawodowe mistrzostwa świata - w 2024 roku przegrał już pierwsze spotkanie, jako 14-latek. A teraz dotarł aż do trzeciego etapu, przegrał 2:10 z Hosseinem Vafaei z Iranu, który ostatecznie znalazł się w najlepszej "16" w Crucible. W Sheffield rywalizowali jeszcze Mateusz Baranowski i Antoni Kowalski. Pierwszy z Zielonogórzan dotarł do drugiej rundy kwalifikacji, drugi zaś - zameldował się w finałowej rywalizacji. Jako pierwszy Polak w historii, co dało mu przedłużenie karty do Main Touru.

Dla nich sezon już się skończył, cała trójka wkrótce rozpocznie kolejny. A czy grono zawodowców powiększy się o kolejnego z naszych graczy, przekonamy się już wkrótce. Od 20 do 25 maja w Leicester odbędą się pierwsze zmagania w Q School, od 26 do 31 maja - drugie. W obu wystąpią Michał Kotiuk i Sebastian Milewski, w tych drugich czeka ich nawet bezpośrednie spotkanie już w pierwszej rundzie. Tam właśnie zostaną rozdane kolejne przepustki do grona zawodowców. Choć jest ich mało, a w każdym turnieju aż 156 chętnych.

Snooker. Turniej TOP 16 Polskiej Ligi Snookera. Z udziałem Michała Szubarczyka

15-letni Szubarczyk z Sheffield wrócił do Lublina, miał poświęcić się szkole, kończy pierwszą klasę liceum, choć w nauce zdalnej. W ten weekend skorzystał jednak z szansy gry we własnym mieście - tu odbyła się druga edycja tegorocznych zmagań TOP 16 Polskiej Ligi Snookera. Zamiast szesnastki najlepszych pojawiło się czternastu, spośród naszych trzech zawodowców wystąpił tylko Szubarczyk.

W fazie grupowej 15-latek pokonał 4:0 Artema Surżykowa, a później tak samo wysoko Krzysztofa Czapnika, a na końcu - 4:3 Witolda Bystrzyckiego.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

W niedzielnym ćwierćfinale zmierzył się z Sebastianem Milewskim - i to właśnie było starcie dwóch aktualnych mistrzów świata federacji International Billiards & Snooker Federation. Szubarczyk w listopadzie w Dosze triumfował w kategorii open, rok wcześniej był najlepszy w zmaganiach do lat 21. A Milewski w 2025 roku wygrał właśnie rywalizację U-21, w Manamie.

Tym razem ich potyczka potoczyła się po myśli zawodnika z Lublina. Szubarczyk był bardziej precyzyjny, choć jego starszy rywal z Warszawy w dwóch pierwszych frejmach miał swoje okazje. Mógł żałować tego pierwszego, gdy odrabiał straty z 0:62, zdobył 38 punktów i pomylił się na ostatniej czerwonej, wystawionej do zielonej kieszeni.Zagrywał jednak przez cały stół. Szubarczyk wygrał mecz 4:1, awansował do półfinału.

Był oczywiście faworytem do końcowego triumfu, w meczu o finał prowadził już 3:0 z Danielem Holoydą, zaliczył jednego ponad 100-punktowego brejka. A później to Holoyda wygrał trzy kolejne partie. Decydował więc siódmy frejm, w nim 27-latek wbił niebieską na 68:50. Szubarczyk próbował jeszcze ustawić snookera na różowej, ale po kilku próbach skapitulował.

To więc ostatecznie Holoyda zagrał w finale TOP 16 - rywalem był wicemistrz Polski z tego roku Tomasz Skalski. ten drugi triumfował 4:1, zaliczył jedną setkę, swoją pierwszą w turnieju.

Sebastian Milewski screen za Youtube?ISBF TV materiał zewnętrzny

Zepter KPR Legionowo - Corotop Gwardia Opole. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport