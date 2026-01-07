Partner merytoryczny: Eleven Sports

Doszło do meczu Szubarczyka z mistrzem świata. Polak z radością ogłasza

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W Sheffield dochodziła we wtorek godzina 23, w Polsce była już niemal północ, gdy 14-letni Michał Szubarczyk kończył swój niemal czterogodzinny bój ze Szkotem Anthonym McGillem w German Masters. Przegrał, ale w środę i tak był z siebie dumny. Zagrał bowiem dwa spotkania z aktualnym mistrzem świata profesjonalistów Zhao Xintong. "Nic tak nie poprawia pewności siebie po odpadnięciu z turnieju..." - tak zaczął wpis, komentując wyniki potyczek z Chińczykiem.

Młody mężczyzna trzyma w dłoniach duży puchar sportowy, wokół unoszą się czerwone i białe konfetti, na jego stroju widoczne niebieskie szarfy z napisem HALO HALO. W prawym górnym rogu znajduje się okrągłe wstawione zdjęcie dwóch uśmiechniętych młodych ...
Zhao Xintong to aktualny mistrz świata. I to z nim w środę w Sheffield dwa mecze zagrał Michał SzubarczykGeorge Wood/Getty Images & screen za Facebook/Michał Mike Szubarczyk SnookerGetty Images

O Michale Szubarczyku głośno już było w zeszłym roku, głośno też będzie zapewne i w najbliższym. 14-letni chłopak z Lublina został najmłodszym w historii mistrzem świata amatorów, czyli International Billiards & Snooker Federation, ale przede wszystkim: jako najmłodszy kiedykolwiek wywalczył prawo gry w Main Tourze. Ma jeszcze kilkanaście miesięcy, by potwierdzić tę przynależność do elity, bo jego przepustka obowiązuje przez dwa sezony. I jest na dobrej drodze ku temu, choć zapewne kluczowe będzie to, co stanie się między czerwcem tego roku a majem kolejnego. Musi wskoczyć do grona 64 najlepszych zawodników świata.

Taki status ma zaś zapewniony genialny Zhao Xintong, który kiedyś podążał podobną drogą jak Michał. W wieku 16 lat grał o mistrzostwo świata OBSF, przegrał jednak ze swoim rodakiem Zhou Yuelongiem, który dziś też jest w szerokiej światowej czołówce.

Zobacz również:

14-letni Michał Szubarczyk w początkowej fazie meczu kilka razy zaskoczył starszego o 20 lat Szkota McGilla
Inne sporty

Zasadzka Szubarczyka na Szkocie. Pilot sędziego poszedł w ruch. Skończyli tuż przed północą

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Później miał ciemny moment w swojej karierze, został zawieszony na 20 miesięcy o tym, że nie poinformował o fakcie ustawiania meczów wśród chińskich graczy, choć miał taką wiedzę. Wrócił jednak tuż przed zeszłorocznymi mistrzostwami świata w Sheffield, dostał przepustkę jako amator. I stał się pierwszym w historii graczem o takim statusie, który wywalczył mistrzostwo świata.

    Dziś w rankingu jest dziewiąty, ale można spodziewać się wkrótce szybkiego skoku 28-latka.

    Niespodziewany dwumecz mistrza świata amatorów i mistrza świata zawodowców. W sumie wyszło na... remis

    Szubarczyk być może kiedyś też wywalczy sobie prawo gry z najlepszymi o punkty - na razie musi pokonywać kolejne szczeble. W sobotę wyjechał do Sheffield, tam obecnie odbywają się eliminacje German Masters, a w piątek zaczną się podobne do Welsh Open. W tych pierwszych Michał wygrał inauguracyjny pojedynek z zawodnikiem z Indii, wczoraj przegrał jednak bardzo taktyczny bój z doświadczonym Anthonym McGillem ze Szkocji. Grali blisko cztery godziny, Szubarczyk uległ rywalowi 1:5, mecz skończył się przed godz. 23 lokalnego czasu. W Polsce dochodziła już północ.

    Młody mężczyzna w skupieniu wykonuje uderzenie kijem bilardowym nad zielonym stołem do snookera, koncentrując się na białej bili. W tle znajduje się ciemny wzorzysty panel i część publiczności.
    Michał Szubarczykscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

    Kolejne spotkanie zagra w piątek, dwa dni pomiędzy to oczywiście czas na treningi. I sparingi z rywalami z Main Touru, o ile ci wyrażą na to ochotę. A w Sheffield cały czas coś się dzieje, zawodnicy z Azji wynajmują tam mieszkania, trenują w tamtejszych akademiach. Szubarczyk też miał taki pomysł, pojawił się jednak problem ze strony... rodziców.

    Miałem takie marzenie, by przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii i tam trenować. Ale tata jest po drugiej stronie, bo tam smutno, depresyjny kraj i taka brzydka pogoda.
    Michał Szubarczyk

    - Nic nie zapowiada zmiany. Jeździmy więc na tydzień i sparujemy z innymi zawodnikami - mówił 14-latek w niedawnym podcaście Eurosportu, prowadzonym przez Piotra Karpińskiego.

    Szubarczyk zdradził też, że na miejscu niemal stale trenują gracze z Chin, ale większość z nich nie chce grać z Europejczykami. Wymienił tu dwa wyjątki: właśnie obecnego mistrza świata Zhao Xintonga oraz Zhanga Andę.

    Z tym pierwszym grał już wiosną zeszłego roku, tuż przed mistrzostwami świata, które Xintong wygrał. - Był taki plan, by go złapać i zagrać. Tam przebywa kilku czy kilkunastu graczy, patrzymy, kto jest wolny i pytamy się. Część chce grać, a część nie. Chińczycy zazwyczaj nie chcą z innymi. A ja miałem takie szczęście, że udało mi się z nim zagrać dwie dłuższe gry i jedną krótszą - opowiadał Szubarczyk.

    Zobacz również:

    Mateusz Baranowski
    Inne sporty

    Kradzież niemal idealna w meczu mistrza Polski. Dwie zmiany scenariusza

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      I jak sam zdradził, wtedy z Xintongiem przegrał 5:10, 5:10 i 2:4.

      Teraz też skorzystał z takiej okazji - i to już kilkanaście godzin po sptotkaniu z McGillem. Efekt? Radosny wpis młodego Polaka, który w poniedziałek skończy 15 lat. Pierwszą partię bowiem przegrał 0:5, ale drugą już wygrał.

      "Nic tak nie poprawia pewności siebie po odpadnięciu z turnieju jak .. wygrany sparing z mistrzem świata. Wprawdzie dopiero drugi (pierwszy boleśnie do tyłu), ale podobno ważne jak się kończy, a nie zaczyna - napisał Michał w mediach społecznościowych.

      W piątek o godz. 17 znów zobaczymy Polaka w meczu rankingowym - w Sheffied zmierzy się z Hatem Yassen z Egiptu. I będzie faworytem.

      Zobacz również:

      14-letni Michał Szubarczyk w początkowej fazie meczu kilka razy zaskoczył starszego o 20 lat Szkota McGilla
      Inne sporty

      Zasadzka Szubarczyka na Szkocie. Pilot sędziego poszedł w ruch. Skończyli tuż przed północą

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa
      Młody mężczyzna uśmiechnięty trzyma dużą srebrną trofeum ozdobioną niebieskimi wstążkami z napisem HALO HALO, na tle stadionu piłkarskiego z pustymi trybunami.
      Zhao Xintong prezentuje puchar za mistrzostwo świata na Etihad Stadium - przed meczem Manchesteru City Oli ScarffAFP
      Iga Świątek - Suzan Lamens. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja