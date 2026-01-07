Doszło do meczu Szubarczyka z mistrzem świata. Polak z radością ogłasza

O Michale Szubarczyku głośno już było w zeszłym roku, głośno też będzie zapewne i w najbliższym. 14-letni chłopak z Lublina został najmłodszym w historii mistrzem świata amatorów, czyli International Billiards & Snooker Federation, ale przede wszystkim: jako najmłodszy kiedykolwiek wywalczył prawo gry w Main Tourze. Ma jeszcze kilkanaście miesięcy, by potwierdzić tę przynależność do elity, bo jego przepustka obowiązuje przez dwa sezony. I jest na dobrej drodze ku temu, choć zapewne kluczowe będzie to, co stanie się między czerwcem tego roku a majem kolejnego. Musi wskoczyć do grona 64 najlepszych zawodników świata.

Taki status ma zaś zapewniony genialny Zhao Xintong, który kiedyś podążał podobną drogą jak Michał. W wieku 16 lat grał o mistrzostwo świata OBSF, przegrał jednak ze swoim rodakiem Zhou Yuelongiem, który dziś też jest w szerokiej światowej czołówce.

Później miał ciemny moment w swojej karierze, został zawieszony na 20 miesięcy o tym, że nie poinformował o fakcie ustawiania meczów wśród chińskich graczy, choć miał taką wiedzę. Wrócił jednak tuż przed zeszłorocznymi mistrzostwami świata w Sheffield, dostał przepustkę jako amator. I stał się pierwszym w historii graczem o takim statusie, który wywalczył mistrzostwo świata.

Dziś w rankingu jest dziewiąty, ale można spodziewać się wkrótce szybkiego skoku 28-latka.

Niespodziewany dwumecz mistrza świata amatorów i mistrza świata zawodowców. W sumie wyszło na... remis

Szubarczyk być może kiedyś też wywalczy sobie prawo gry z najlepszymi o punkty - na razie musi pokonywać kolejne szczeble. W sobotę wyjechał do Sheffield, tam obecnie odbywają się eliminacje German Masters, a w piątek zaczną się podobne do Welsh Open. W tych pierwszych Michał wygrał inauguracyjny pojedynek z zawodnikiem z Indii, wczoraj przegrał jednak bardzo taktyczny bój z doświadczonym Anthonym McGillem ze Szkocji. Grali blisko cztery godziny, Szubarczyk uległ rywalowi 1:5, mecz skończył się przed godz. 23 lokalnego czasu. W Polsce dochodziła już północ.

Michał Szubarczyk screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Kolejne spotkanie zagra w piątek, dwa dni pomiędzy to oczywiście czas na treningi. I sparingi z rywalami z Main Touru, o ile ci wyrażą na to ochotę. A w Sheffield cały czas coś się dzieje, zawodnicy z Azji wynajmują tam mieszkania, trenują w tamtejszych akademiach. Szubarczyk też miał taki pomysł, pojawił się jednak problem ze strony... rodziców.

Miałem takie marzenie, by przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii i tam trenować. Ale tata jest po drugiej stronie, bo tam smutno, depresyjny kraj i taka brzydka pogoda.

- Nic nie zapowiada zmiany. Jeździmy więc na tydzień i sparujemy z innymi zawodnikami - mówił 14-latek w niedawnym podcaście Eurosportu, prowadzonym przez Piotra Karpińskiego.

Szubarczyk zdradził też, że na miejscu niemal stale trenują gracze z Chin, ale większość z nich nie chce grać z Europejczykami. Wymienił tu dwa wyjątki: właśnie obecnego mistrza świata Zhao Xintonga oraz Zhanga Andę.

Z tym pierwszym grał już wiosną zeszłego roku, tuż przed mistrzostwami świata, które Xintong wygrał. - Był taki plan, by go złapać i zagrać. Tam przebywa kilku czy kilkunastu graczy, patrzymy, kto jest wolny i pytamy się. Część chce grać, a część nie. Chińczycy zazwyczaj nie chcą z innymi. A ja miałem takie szczęście, że udało mi się z nim zagrać dwie dłuższe gry i jedną krótszą - opowiadał Szubarczyk.

I jak sam zdradził, wtedy z Xintongiem przegrał 5:10, 5:10 i 2:4.

Teraz też skorzystał z takiej okazji - i to już kilkanaście godzin po sptotkaniu z McGillem. Efekt? Radosny wpis młodego Polaka, który w poniedziałek skończy 15 lat. Pierwszą partię bowiem przegrał 0:5, ale drugą już wygrał.

"Nic tak nie poprawia pewności siebie po odpadnięciu z turnieju jak .. wygrany sparing z mistrzem świata. Wprawdzie dopiero drugi (pierwszy boleśnie do tyłu), ale podobno ważne jak się kończy, a nie zaczyna - napisał Michał w mediach społecznościowych.

Rozwiń

W piątek o godz. 17 znów zobaczymy Polaka w meczu rankingowym - w Sheffied zmierzy się z Hatem Yassen z Egiptu. I będzie faworytem.

Zhao Xintong prezentuje puchar za mistrzostwo świata na Etihad Stadium - przed meczem Manchesteru City Oli Scarff AFP

Iga Świątek - Suzan Lamens. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport