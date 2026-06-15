O zaledwie 12-letniej Mai Krasce zrobiło się głośno już w połowie maja. Wszystko za sprawą rodzinnego startu w trzeciej rundzie drużynowych mistrzostw Polski w Oławie.

Trenerem w LKS Polwica Wierzbno jest bowiem Adam Kraska. Były reprezentant Polski zakończył już karierę, ale na pomoście nada są jego żona - Katarzyna Kraska i córka - Maja Kraska.

"Cudowne dziecko" w polskim sporcie. 12-latka została wicemistrzynią kraju

Ta ostatnia w zawodach dokonała czegoś absolutnie wyjątkowego. W wieku zaledwie 12 lat, 5 miesięcy i 29 dni przekroczyła granicę 400 punktów Sinclaira w rozgrywkach ligowych (400,92 pkt.) Osiągnęła to prawdopodobnie jako najmłodsza zawodniczka w historii ligi.

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Teraz Maja dokonała jeszcze większe wyczynu. Została wicemistrzynią Polski w podnoszeniu ciężarów i to zaledwie w wieku 12 lat i sześciu miesięcy. Najmłodsza chyba medalistka w historii MP wywalczyła srebrny medal z wynikiem 142 kg w dwuboju (64 kg + 78 kg). Złoto przegrała z Weroniką Najdowską (Tarpan Mrocza) o osiem kilogramów.

Młoda zawodniczka nie tylko stanęła na podium seniorskich mistrzostw Polski, ale także poprawiła rekordy kraju do lat 15 i 17.

Na tym jednak rodzinne sukcesy Krasków się nie zakończyły. W kategorii do 57 kg triumfowała Katarzyna Kraska - mama Mai. Tym samym podczas jednych mistrzostw kraju córka zdobyła srebro, a matka złoto. Takie wydarzenia nie zdarzają się często w sporcie.

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Skoro jesteśmy przy rodzinnych historiach, to w kategorii do 95 kg mistrzem Polski został Daniel Kołecki (Tarpan Mrocza). To syn mistrza i wicemistrza olimpijskiego - Szymona Kołeckiego.

W kategorii powyżej 110 kg po 12. tytuł mistrza Polski sięgnął najlepszy sztangista ostatnich lat w Polsce Arkadiusz Michalski (Budowlani Opole).

Katarzyna Kraska w 2015 roku Marek Dembski Newspix.pl

Adam Kraska w 2010 roku Paweł Hoffman Newspix.pl





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