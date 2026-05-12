Chcą odwołać Piesiewicza. Oto szczegóły, celem 71 podpisów. Padła już data

Szczegółami ważnej sprawy dotyczącej przyszłości polskiego sportu podzieliła się PAP. Oficjalne pismo zostało wysłane do aż 106 członków PKOl. Podstawowym jego celem jest doprowadzenie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia organizacji. By do tego doszło, wniosek musi zostać podpisany przez 2/3 członków komitetu. Mowa tu o związkach sportowych, regionalnych radach olimpijskich oraz innych stowarzyszeniach typu Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

"Uznaliśmy, że już najwyższy czas, by głośno powiedzieć "sprawdzam". Nie można jednocześnie być przeciw prezesowi, krytykować go, ale nic nie robić, by go odwołać. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać odpowiednią liczbę podpisów" - usłyszała Polska Agencja Prasowa od jednego z inicjatorów akcji. "Działając na podstawie art. 32 pkt. 2 statutu PKOl, jako uprawnieni reprezentujący co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków PKOl wnosimy o zwołanie przez Zarząd PKOl Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKOl" - to z kolei fragment dokumentu.

Radosław Piesiewicz jednak może stracić stanowisko. Stanowczy ruch działaczy

Dokumentu, pod którym musi znaleźć się minimum 71 podpisów. W przeciwnym wypadku starania działaczy chcących odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa spełzną na niczym. "Na 22 maja jest zaplanowane posiedzenie zarządu. (…) Może dojść do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile poprze je również 2/3 obecnych na posiedzeniu członków szerokiego kierownictwa PKOl. W zarządzie, w którym do tej pory większość miał prezes Piesiewicz, zasiada 60 osób" - wyjaśnia autor depeszy.

Na razie obecny sternik komitetu zachowuje pewność siebie. Dzisiaj opublikował obiecane wcześniej nagranie z odpowiedziami na pytania kibiców. "Żadna nagonka nie zmusi mnie do tego, żebym podał się do dymisji" - oznajmił w pewnym momencie. Mało tego, działacz zapowiedział ubieganie się o kolejną kadencję. Afera z Zondacrypto może jednak skomplikować jego ambitne plany. Gdyby rzeczywiście udało się odwołać 45-latka z dotychczasowego stanowiska, to jego miejsce do kwietnia 2027 (koniec kadencji) zajmie jeden z obecnych wiceprezesów PKOl.

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

