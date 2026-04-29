Od dłuższego czasu zbierały się czarne chmury nad prezesem Piesiewiczem. Po udanych igrzyskach olimpijskich we Włoszech, z których polscy sportowcy wrócili z czterema medalami, sytuacja nieco uspokoiła się. Nie trwało to jednak długo.

W ostatnim czasie w spore kłopoty popadła firma zondacrytpo, jeden z głównych sponsorów Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Firma odpowiadała m.in. za nagrody dla polskich medalistów olimpijskich z Włoch oraz sportowców z miejsc 4-8.

Wobec problemów zondacrypto, pojawiły się kłopoty z wypłaceniem nagród dla olimpijczyków (sportowcy z miejsc 4-8 otrzymali nagrody, które pokrył inny sponsor). Wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego i samego prezesa Piesiewicza zrób zrobiło się gorąco, że tak ważna sportowa instytucja jest powiązana z kontrowersyjnym sponsorem, wobec którego prokuratura wszczęła śledztwo.

Szefowie wielu polskich związków sportowych byli na tyle zbulwersowani, że po piątkowym spotkaniu z ministrem sportu na PGE Narodowym uderzyli pięścią w stół. Przygotowali specjalne oświadczenie, w którym jednogłośnie wezwali Radosława Piesiewicza do dymisji.

- Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Byli wszyscy, którzy tworzą komitet olimpijski, bo przecież PKOl to nie jest tylko pan Piesiewicz. Cała ta sportowa rodzinna była jednomyślna - mówi dla Interia Sport, Adam Korol, wiceprezes PKOl i szef Polskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

- Z inicjatywą takiego spotkania powinien wyjść przede wszystkim prezes Piesiewicz. Tak się jednak nie stało i ostatecznie spotkanie zaproponował minister Rutnicki. Dyskusja była bardzo otwarta, każdy kto chciał, mógł się wypowiedzieć. Przeważały głosy oburzenia. Nie wierzę, że - poza panem Supronem (popiera Radosława Piesiewicza - przyp. red.) - jest jeszcze ktoś, kto nie widzi największego kryzysu Polskiego Komitetu Olimpijskiego od początku jego istnienia - dodaje nasz rozmówca.

Co dalej po oświadczeniu? Tego, oprócz dymisji, żądają od Piesiewicza

Samo wydanie oświadczenia nie kończy sprawy. Czterokrotny mistrz świata i mistrz olimpijski w wioślarstwie mówi nam, co opozycja wobec prezesa Piesiewicza planuje dalej zrobić. Trwają m.in. rozmowy, kto ewentualnie mógłby zastąpić obecnego prezesa PKOl.

- Oczywiście, że rozmawiamy na temat następcy. Pracujemy nad tym, ale nazwisk nie będą ujawniał. Dla nas najważniejsze jest teraz - o co apelujemy - żeby pan prezes zwołał posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Myślę, że jest wiele rzeczy o których powinniśmy porozmawiać - podkreśla Korol.

- Chciałbym jeszcze dodać, że jak tylko dowiedzieliśmy się o podpisaniu umowy sponsorskiej z firmą z kryptowalutami, powstał list tzw. piętnastki, w którym wielkie postacie dla polskiego sportu - jak Adam Małysz, Sebastian Świderski, Leszek Blanik, Otylia Jędrzejczak, Sławomir Szmal, Marian Kmita i Adam Konopka - sprzeciwiły się tej decyzji.

Sam Radosław Piesiewicz, krótko po apelu przedstawicieli związku postawił absurdalny warunek, po którym rozważyłby podanie się do dymisji. W rozmowie dla Republiki prezes PKOl powiedział, że przemyślałby taką decyzję, gdyby szefowie wszystkich piłkarskich klubów sponsorowanych przez zondacrypto podali się do dymisji.

Szymon Łożyński, dziennikarz Interia Sport

Radosław Piesiewicz podczas briefingu nt. sponsora generalnego PKOl, Zondacrypto

Radosław Piesiewicz został wezwany do dymisji

Adam Korol jest w komitecie streującym ds. strategii rozowju polskiego sportu

