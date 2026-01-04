Było już 4:61 polskiego uczestnika Main Touru. Kradzież w walce o finał

Mistrzostwa Polski w snookerze zawsze odbywają się na początku stycznia, ale i tak nie zawsze można pogodzić ich termin z turnieju World Snooker Tour. A że po raz pierwszy mamy w nich aż trzech uczestników, to i pojawiły się pewne komplikacje dotyczące ich gry.

W eliminacjach German Masters spotkania Antoniego Kowalskiego i Michała Szubarczyka wyznaczono w Sheffield na poniedziałek, a Mateusza Baranowskiego - na wtorek. I tych pierwszych nie udało się przesunąć, obaj nasi młodzi zawodowcy musieli odpuścić rywalizację w Zielonej Górze. Baranowski zaś miał to szczęście, że do Anglii może polecieć w poniedziałek - i tak zdąży na swoje spotkanie. Został więc głównym faworytem - do tego broni tytułu. I jako pierwszy w historii może po raz piąty zostać mistrzem kraju w snookerze.

Niezwykły zwrot akcji w meczu faworyta mistrzostw Polski. Mateusz Baranowski uciekł z pułapki

W półfinale 28-letni zielonogórzanin trafił na Konrada Juszczyszyna z Bierunia, który też jest wybitnym zawodnikiem, ale w... pool bilardzie. Co nie przeszkodziło mu pięć lat temu zostać mistrzem Polski w snookerze, choć przecież w stawce też byli Kowalski i Baranowski. Teraz też grał znakomicie na większym zielonym stole, w walce o czwórkę aż 4:0 rozbił Sebastiana Milewskiego, naszego aktualnego mistrza świata do lat 21.

Konrad Juszczyszyn (z lewej) i Mateusz Baranowski Wojciech Szubartowski / PressFocus Newspix.pl

Stoczyli fantastyczny bój, to Juszczyszyn wygrał pierwszego frejma, ale za moment Baranowski odpowiedział brejkiem na 123 punkty. I wyrównał. A później doszło do trzech frejmów, w którym każdy kolejny dostarczał coraz większych emocji. Najpierw Baranowski wygrał 59:52, za moment Juszczyszyn odpowiedział wynikiem 54:45, choć zdecydowały dopiero dwie ostatnie bile. A i wcześniej obrońca tytułu miał wielką szansę, ale zaskakująco pomylił się na niebieskiej.

Kluczowy okazał się piąty frejm, Juszczyszyn prowadził w nim 61:4, a jedyne punkty dla rywala wpadły po tym, jak dość przypadkowo to biała bila wylądowała w kieszeni. Wszystko wskazywało na to, że Baranowski będzie musiał próbować odwracać sytuację ze stanu 2:3, choć gdy podchodził do stołu, miał jeszcze pewien zapas, nie potrzebował snookera.

Gdy zaś zakończył wbijanie czerwonych, a ostatnią bilę poprawił brązową, przegrywał już tylko 38:61. Na stole zostało 27 punktów - i one, po wbiciu sześciu kolorów, wpadły na jego konto. Zanotował więc idealną kradzież - przejął frejma, który toczył się pod dykanto rywala.

A mecz rozstrzygnął brejkiem na 133 punkty - wyrównał swój rekord turnieju.

Jeszcze bardziej dramatyczny był drugi półfinał - z udziałem Tomasza Skalskiego i Pawła Rogozy. Tu może i zabrakło 100-punktowych brejków, ale pod względem emocjo rzadko który mecz może się równać z tym ich starciem.

Obaj w przeszłości doświadczyli już gry o tytuł mistrza Polski, ale dość dawno temu. Skalski wygrał turniej 10 lat temu, Rogoza przegrał finał w 2019 roku z Kacprem Filipiakiem, pierwszym w historii polskim uczestnikiem Main Touru.

Teraz Skalski prowadził już 2:0, ale sam doprowadził do nerwowego dalszego przebiegu tego spotkania. W fazie grupowej był najlepszy w całej stawce, wywalczył pierwszy numerek w turniejowej drabince. A w drugim etapie pojawiły się nerwy i kłopoty. Jak w ćwierćfinale z 15-letnim Krzysztofem Czapnikiem, gdy rywal do samego końca siódmego frejma walczył o awans. Skończyło się na 4:3.

Teraz było podobnie. Rogoza wygrał trzy kolejne rozgrywki, mimo że to Skalski miał momentami dużą przewagę sytuacyjną. Rywal grał taktycznie, spokojnie, na odstawne. I to dawało efekty, bo najwyżej rozstawiony snookerzysta podejmował momentami zbyt pochopne decyzje.

To wbicie mogło dać Pawłowi Rogozie finał mistrzostw Polski. Pomylił się screen za Youtube/147pl - PiotrRec materiał zewnętrzny

W dwóch ostatnich frejmach to jednak on utrzymał ciśnienie, choć oba były "na ząbki". A już szczególnie ostatni, gdy przy stanie 57:54 dla Skalskiego obaj wbijali czarną na finał. Najpierw pomylił się Skalski, aż położył głowę na stole. A po nim źle do środkowej ściął Rogoza. I kolejnej szansy już nie dostał.

Finał Baranowski - Skalski - jeszcze w niedzielę.

Półfinały MP:

Konrad Juszczyszyn - Mateusz Baranowski 2:4

Frejmy: 70:44, 6:123, 52:59, 54:45, 61:65, 1:133.

Tomasz Skalski - Paweł Rogoza 4:3

Frejmy: 70:61, 77:0, 31:72, 23:69, 49:60, 87:40, 65:54.

Snooker Hector Retamal AFP

Kamil Majchrzak: Moim celem jest wejście do TOP50. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport