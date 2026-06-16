Kwalifikacje do Wuhan Open to druga rozgrywka w Main Tourze w sezonie 2026/27. Ta pierwsza odbyła się w poprzednim tygodniu, stawką był wyjazd do Chin na prestiżowy turniej China Open. I żadnemu z naszych zawodników ta sztuka się nie udała, jedynie Antoni Kowalski wygrał jedno spotkanie. A trzeba było aż trzy lub cztery - w zależności, od której rundy zaczynało się te eliminacje.

W Wuhan Open wygląda to trochę inaczej - są trzy rundy kwalifikacyjne, ale też pierwsza głównych zmagań odbywa się w Leicester. A główny turniej dopiero pod koniec sierpnia w Wuhanie. Kowalski musiał tu - jako jeden z czterech graczy w całej stawce - zaczynać od pierwszej rundy eliminacji. I niespodziewanie przegrał z 17-letnim debiutantem z Ukrainy Mychajło Łarkowem.

Dziś zaś swoje potyczki, w drugiej rundzie, zaczęli Szubarczyk i Baranowski.

Wuhan Open. Przerwany mecz Michała Szubarczyka. A sytuacja była już koszmarna

Rywalem Baranowskiego był Sean O'Sullivan - również debiutant, który jednak - poza nazwisklem i uprawianym sportem - nie ma nic wspólnego ze słynnym Ronniem. Polak zaczął fantastycznie, popisał się 102-punktowym brejkiem, pomylił się dopiero na kolorach. Do zera wygrał także drugą partię, a później wszystko się zmieniło. To Anglik przejął inicjatywę, kluczowa okazała się piąta partia. Baranowski prowadził na tyle wysoko, że rywal potrzebował jego faulu na kolorach. I doczekał się, takiego za siedem punktów. A później O'Sullivan wyczyścił stół, na czarnej przejął partię (55:50). Dorzucił dwie kolejne, awansował do kolejnego etapu.

Rywalem Szubarczyka był Walijczyk Duane Jones - gracz, który właśnie wypadł z grona profesjonalistów. Nie zdołał wywalczyć kolejnej karty w cyklu Q School, ale w niektórych turniejach może startować na statusie amatora - od najniższych rund. W poniedziałek wygrał w pierwszej rundzie kwalifikacji z Chińczykiem Dengiem Haohuim (5:3), dziś grał z Polakiem. A na lepszego czekał już Noppon Saengkham z Tajlandii - ten sam, którzy zatrzymał nastolatka z Lublina w ostatnim UK Championship.

Michał Szubarczyk Screen za Youtube/Kanał Zero materiał zewnętrzny

Szubarczyk świetnie zaczął mecz z Walijczykiem, w dwóch pierwszych frejmach imponował spokojem, ładnie budował przewagę. I oba skończył brejkami notowanym, na 74 i 53 punkty.

Przewagę miał także w trzecim, prowadził 40:1, gdy spudłował niezbyt trudną czerwoną do dolnej kieszeni. Jones dostał bardzo dobry układ na stole, wykorzystał go niemal znakomicie. "Niemal", bo odskoczył na 65:40, ale na stole zostało 25 punktów. I te sześć ostatnich bil wbił jednak Polak. To oznaczało remis i dogrywkę na czarnej. Szubarczyk starał się trzymać czarną blisko bandy, ale w końcu zaatakował. I nie trafił, a dał dobrą szansę rywalowi, choć przez cały stół. Walijczyk ją wykorzystał. A później wyrównał na 2:2, tym razem "kradnąc" frejma 15-latkowi na ostatniej czarnej bili.

Po przerwie Polak znów był w lepszej sytuacji, miał prowadzenie (39:15), na stole zostały trzy ostatnie czerwone bile, wszystkie blisko bocznej bandy. To Jones lepiej zaprezentował się w tej końcówce, znów na czarnej skradł partię. A po kolejnym frejmie, mimo niezłego początku Michała, zrobiło się już 2:4.

Walijczyk potrzebował więc jeszcze jednej rozgrywki, by awansować. I prowadził w siódmym frejmie 39:0, gdy Michał zaczął pogoń. Doszedł do 36:39, później obaj grali bardzo taktycznie. Końcówka należała do nastolatka z Lublina, wygrał tu 72:53, nawiązał kontakt w meczu.

Zrobiło się więc 3:4, ale sędzia nie pozwolił na kontynuację. To nastąpi dopiero po godz. 20, gdy zwolni się jeden ze stołów. Zagrają jednego lub - oby - dwa frejmy. A triumfator już w środę zmierzy się z Nopponem Saengkhamem.

Michał Szubarczyk screen za HBO Discovery materiał zewnętrzny





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