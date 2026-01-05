Antoni Kowalski jest w dużo trudniejszej sytuacji niż dwaj pozostali Polacy w Main Tourze: Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski. Wszyscy mają dwuletnie licencje, ale dla nich to dopiero pierwszy sezon, a dla Kowalskiego - już drugi. I zostały mu raptem cztery szanse, by wskoczyć do grona 64 zawodników, którzy mają zapewniony dalszy byt w elicie. A brakuje tu przynajmniej jednego wybitnego występu, najlepiej w kwietniowych mistrzostwach świata.

Tyle że na razie nie wskazuje na to, by misja Antoniego zakończyła się powodzeniem.

Antoni Kowalski kontra Liam Graham w eliminacjach German Masters. Zaskakujący początek w Sheffield

Taką okazją do poprawienie dorobku są dwa mniejsze turnieje, do których eliminacje odbywają się w tym tygodniu w Sheffield. Najpierw German Masters, później Welsh Open. Mecz Kowalskiego ze Szkotem Liamem Grahamem ustawiono na poniedziałek, Polak musiał więc zrezygnować z gry w mistrzostwach Polski. Tak samo jak w grudniu rezygnował z podobnego turnieju w formule Shoot Out, bo następnego dnia czekała go potyczka z Johnem Higginsem w Scottish Open.

Eksperci uważali, że w rywalizacji do pięciu wygranych frejmów Polak jest faworytem. Tylko patrząc na często zbyt ryzykancki styl gry Kowalskiego można było mieć obawy o losy tej potyczki.

I słusznie - wydarzenia przy stole to potwierdziły.

Kowalski zaczął nieszczególnie - po rozbiciu czerwonych zaryzykował próbę ulokowania czerwonej w dolnej kieszeni przez cały stół. A w efekcie wystawił ją rywalowi. Szkot zdobył w tym frejmie 70 punktów, Polak - żadnego. I to wystarczyło, nie kończyli już wbijania, było 1:0 dla Grahama.

Pomylił się na różowej wbijanej do środkowej kieszeni - było 59:1, a na stole - jeszcze pięć czerwonych. A to wystarczająca ilość, by Graham mógł się pokusić o podwyższenie na 2:0. Zwłaszcza że miał do dyspozycji różową bilę, a i układ czerwonych był dość korzystny. To dawało mu 62 punkty z brejka na jednym, nieszczególnie trudnym podejściu.

Gdy wbił ostatnią czerwoną, a po niej podwyższył niebieską, Polak miał już tylko 24 punkty przewagi (59:35). A na stole zostało 27. Musiał więc liczyć na jakąś pomyłkę rówieśnika.

I Graham dał mu tę szansę - na żółtej. Zaczęli rywalizować na odstawianie białej - to Kowalski jako pierwszy popełnił tu błąd. Błąd bolesny, bo Szkot wbił bilę przez całą długość stołu do dolnej kieszeni. Gdy zostatała już tylko czarna, Polak prowadził 59:55, ale Grahamowi nie udało się uzyskać odpowiedniego kąta do jej wbicia.

Szansa dla Antoniego Kowalskiego na wyrównanie na 1:1 screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Próbował dokonać tego o bandę - nie udało się. Wróciła więc szansa dla zielonogórzanina. Tyle że znów to jemu zabrakło precyzji przy odstawieniu białej - Szkot podwyższył stan meczu na 2:0.

Polak wciąż, w Main Tourze, popełnia ten sam błąd - gra za bardzo ryzykownie. W trzecim frejmie znów dał szansę Szkotowi, choć prowadził 12:0 i mógł odstawić białą, czekać na lepszy moment. A później powtórzył ten błąd, gdy Graham miał bardzo trudny czas. Znalazł się bowiem w takiej pozycji snookera, jak na poniższym zdjęciu,.

Trzeci frejm. W tym ustawieniu Graham popełnił trzy faule screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Szkot próbował ominąć żółtą bilę z mocną rotacją, ale białą dwukrotnie nie dochodziła do czerwonych, a uderzała w niebieską. A za trzecim razem w końcu trafiła w czerwoną, po czym... biała też wpadła do kieszeni. Polak zdobył 14 punktów za darmo, miał dobry układ, wbił czerwoną i... na kolorowej znów spudłował. A rywal okazał się bezwzględny, wyczyścił stół, podwyższył na 3:0.

Można było liczyć, że może krótka przerwa trochę pomoże Antoniemu. Nic z tego, w czwartym frejmie wróciły stare grzechy - znów prowadził 20:0, gdy doszło do pomyłki. Graham uciekł na 70:20, na stole zostały jeszcze dwie czerwone, co dawało maksymalną zdobycz 43 punktów. Kowalski potrzebował więc kompletu i jeszcze dwóch snookerów - to było poza jego zasięgiem. Po chwili poddał frejma, Graham potrzebował jeszcze tylko jednej wygranej rozgrywki, by awansować do kolejnego etapu.

Antoni Kowalski screen za Eurosportem materiał zewnętrzny

Tym razem obaj udali się na dłuższą przerwę, a po powrocie Polak wreszcie pokazał inny styl gry. Owszem, też się pomylił, ale i Graham nie był już taką maszyną. Zanosiło się nawet na to, że Kowalski może uzyskać 100-punktowego brejka. Zakończyło się na 76-punktowym, a więc notowanym, ale i pewnej wygranej 105:1.

A za moment Polak poszedł za ciosem, uciekł na 47:0, później na 67:7 i Graham potrzebował trzech snookerów. Dość szybko uznał jednak, że lepiej szansy poszukać w innym frejmie. Było więc 2:4.

Szkot zamknął sprawę w siódmym frejmie. Teraz to on uzyskał sporą przewagę, Polak podszedł jeszcze do stołu z nadzieją, choć już też musiał mieć snookera, przy wyniku 7:67 i pięciu czerwonych na stole.Dość szybko jednak popełnił błąd, który oznaczał koniec.

I musi czekać do czwartku na eliminacje kolejnego turnieju - Welsh Open. Wtedy zagra z Anglikiem Connorem Benzeyem.

German Masters - 1. runda kwalifikacji

Antoni Kowalski (Polska) - Liam Graham (Szkocja) 2:5

Frejmy: 0:70, 59:62, 28:72, 20:74, 105:1, 71:23, 29:77.

