Było 4:1 u Polaka z ćwierćfinalistą MŚ. Dziewiąty frejm decydował o awansie

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Choć Antoni Kowalski i Hossein Vafaei występowali trzy miesiące temu w Crucible Theatre, w finałowej fazie mistrzostw świata, to ich pozycja w światowym rankingu jest zupełnie inna. Bukmacherzy nie mieli też wątpliwości, kto jest faworytem - postawienie na Polaka wiązało się z okazałą wygraną. Tymczasem 22-latek z Zielonej Góry zaczął spotkanie sensacyjnie, prowadził 3:0 po trzech brejkach notowanych. A później 4:1, grali zaś w formule do pięciu wygranych. Ostatecznie zdecydował dziewiąty frejm, do którego dojść nie musiało. Dlaczego? Oto szczegóły.

article cover
Antoni KowalskiRichard Sellers - PA ImagesGetty Images

Antoni Kowalski jako jedyny z Polaków przeszedł eliminacje Shenzhen Open. Dostał się do głównej fazy turnieju, aczkolwiek część spotkań 1/32 finału odbywa się jeszcze w Leicester. Chińscy organizatorzy zdecydowali, że 16 wybranych przez nich zawodników zagra już pod koniec września w Shenzhen - chodzi oczywiście o największe gwiazdy: Ronniego O'Sullivana, Judda Trumpa, Johna Higginsa czy Shauna Murphy'ego. Irańczyka Hosseina Vafaeia na tej liście nie ma, choć być może na to zasługuje. To w końcu ćwiercfinalista ostatnich MŚ.

Zobacz również:

Antoni Kowalski (z prawej) w świetnym stylu zameldował się w trzeciej rundzie kwalifikacji Shenzhen Open
Inne sporty

Zaczęło się od 121:0. Demolka w potyczce polskiego bohatera z Crucible

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

W Sheffield Irańczyk grał znakomicie, przekonał się o tym m.in. Michał Szubarczyk, który pierwszą sesję skończył z wynikiem... 0:9. Na starcie drugiej wygrał dwa frejmy, przegrał jednak spotkanie 2:10. A Vafaei dostał się aż do ćwierćfinału, pokonał m.in. Trumpa. Zatrzymał go dopiero Wu Yize - późniejsz mistrz świata.

Naszym jedynakiem w Crucible Theatre był z kolei Antoni Kowalski, jako pierwszy Polak w historii. W 1/16 finału nie miał co prawda nic do powiedzenia w konfrontacji z 4-krotnym mistrzem świata Markiem Williamsem, niemniej tym awansem zapewnił sobie kartę zawodowca na kolejne dwa sezony. I to był jego główny cel.

Zobacz również:

Ronnie O'Sullivan - najwybitniejszy snookerzysta w historii
Inne sporty

Będzie hit. Ronnie O'Sullivan zagra z Polakiem. Jest potwierdzenie z WST

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Niemniej teraz musi wszystko zaczynać od zera, ma bardzo niską pozycję w rankingu, startuje od pierwszych rund eliminacji. A że w czerwcu nie błyszczał, stąd i takie stawki na jego ewentualną wygraną z Irańczykiem. Vafaei był zdecydowanym faworytem.

Shenzhen Open. Antoni Kowalski kontra Hossein Vafaei. Stawką druga runda, już w Chinach

Tymczasem Kowalski nic sobie z tego nie robił, zaczął fenomenalnie. W pierwszym frejmie popisał się niemal stupunktowym brejkiem, na końcu huknął na wiwat, stąd pięć karnych oczek na poczet Vafaeia i 94 po stronie Polaka. A później dołożył brejki w wysokości 69 i 93 punktów - one dały Polakowi prowadzenie aż 3:0. Na przerwę zeszli przy stanie 3:1, bo Irańczyk popisał się równą setką.

mężczyzna o łysiejących włosach w ciemnym stroju bilardowym trzyma kij snookerowy, skupiony na przygotowaniach do gry, oświetlony światłem na tle ciemnego, rozmytego tła
Hossein VafaeiSTRINGERAFP

Kowalski potrzebował jeszcze dwóch wygranych partii - i zaraz po wznowieniu gry dołożył pierwszą. Świetnie przejął inicjatywę, choć przegrywał już 6:37. Vafaei dawał te pojedyncze okazje 22-latkowi z Zielonej Góry, ten korzystał. Doprowadził do 21:37, później 33:38, wreszcie objął prowadzenie. I na kolorach przesądził sprawę.

Irańczyk wygrał dwie kolejne rozgrywki, zapisał na swoim koncie fenomenalny brejk na 134 punkty, ale to Kowalski prowadził 4:3. I miał wymarzoną sytuację, by rozstrzygnąć to spotkanie w ósmym frejmie. Grał spokojnie, punktował, prowadził 59:0. I zastanawiał się, czy próbować wbić czerwoną ze środka z poniższego układu.

Stół bilardowy do snookera z rozstawionymi bilami, po prawej gracz przygotowujący się do uderzenia, tablica wyników wskazuje rywalizację między Hosseinem Vafaei a Antonim Kowalskim.
Ten ruch sprawił, że Antoni Kowalski zmarnował szansę na wygraną 5:3screen za Huya TVmateriał zewnętrzny

Nie dość, że nie wbił, to jeszcze wystawił tę czerwoną rywalowi. A Hossein wykorzystał okazję, wyczyścił stół, zdobył 69 punktów...

O awansie do drugiej rundy decydował więc dziewiąty frejm. W nim Polak prowadził 17:10, gdy znów stworzył szansę 27. zawodnikowi rankingu WST. A ten jej nie zmarnował...

To Vafaei wygrał mecz 5:4. I to on zagra w 1/16 turnieju rankingowego w Chinach.

Shenzhen Open - 1/32 finału

Hossein Vafaei (Iran, 27) - Antoni Kowalski (Polska, 105) 5:4

Frejmy: 12:101 (94), 0:106 (69), 25:93 (93), 122 (100):0, 38:60, 140 (134):0, 65:1, 69 (69): 59 (59), 90 (80):17.

(w nawiasie wysokość brejka notowanego w frejmie)

Zobacz również:

Nie żyje Olaf Tufte
Inne sporty

Nie żyje dwukrotny mistrz olimpijski. Miał zaledwie 50 lat

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Młody mężczyzna w białej koszuli i czarnym kamizelce z godłem Polski oraz naszywkami sponsorów stoi pod lampami bilardowymi w jasnym oświetleniu sali, skupiony i poważny.
Antoni KowalskiKarolina AdamskaEast News
Zawodnik skupiony na celowaniu kijem bilardowym w stronę czerwonej bili na stole do snookera, otoczony kolorowymi bilami i ubrany w elegancką kamizelkę oraz białą koszulę.
Hossein VafaeiOli ScarffAFP


Liga Narodów. Brazylia - Japonia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja