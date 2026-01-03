Była żona Rybusa ogłasza. Prosto z Rosji. Wystarczyło kilka słów

To dla żony i dzieci Maciej Rybus pozostał w Rosji, nawet mimo trwającej wojny na Ukrainie. - Mam tam żonę, która jest Rosjanką, dwóch synów, nieruchomości, życie, które rozwijało się przez ponad dziesięć lat. Tak naprawdę to w Rosji zostałem prawdziwym mężczyzną, założyłem rodzinę, zarobiłem pieniądze i zabezpieczyłem naszą przyszłość - tłumaczył niegdyś w głośnym wywiadzie dla "TVP Sport".

Związek naszego kadrowicza nie przetrwał próby czasu. W grudniu Rybus i Lana Bajmatowa wzięli rozwód. W trackie świątecznej przerwy 36-latek wraz z synami - Robertem i Adrianem - wrócił do Polski. Nie oznacza to jednak, że były reprezentant Polski na stałe przeniesie się do rodzinnych stron. - Nie ma bowiem możliwości, żeby chłopcy zamieszkali w Polsce. Maciek chce mieć z nimi stały kontakt - tłumaczyła osoba z otoczenia Rybusa.

Lana Bajmatowa przemówiła z Rosji. Do przekazania miała jedno

Wiemy również, że byłe małżeństwo nie spędzało wspólnie Sylwestra. 2 stycznia była partnerka Polaka znów uaktywniła się w mediach społecznościowych. Tym razem udostępniła kilka zdjęć i nagrań z nocy 31 grudnia na 1 stycznia.

Bajmatowa świętowała w gronie kilku koleżanek, w Osetii Północnej, jednej z autonomicznych republik wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej, położonej na Kaukazie Północnym. Rosjanka chwaliła się obfitym stołem, sylwestrową stylizacją oraz pokazem fajerwerków.

Do załączonych fotografii dołączyła krótki opis: "To będzie wspaniały rok". Jak widać, Lana Bajmatowa nie skupia się na rozpaczaniu po rozwodzie. Niedługo po rozłamie opublikowała nawet bardzo wymowny i refleksyjny wpis.

"Nie ma czegoś takiego jak zbiegi okoliczności. Wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Nie ma czegoś takiego jak błędy. Jesteś we właściwym dla siebie miejscu i masz doświadczenie, które jest Ci potrzebne. Nic w tym złego. Kiedy zaczniesz to rozumieć, zdasz sobie sprawę, że Wszechświat cię nie karze, że nie ma Boga, który by cię ukarał, że Świat jest przeciwko tobie" - przekazała wówczas.

Maciej Rybus PIOTR SZCZEPANSKI/REPORTER East News

Maciej Rybus i Lana Bajmatowa rozwiedli się Instagram/___lanochka___, MIKE KIREEV / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Maciej Rybus w barwach reprezentacji Polski Adrian Slazok/REPORTER Reporter