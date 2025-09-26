Była żona oskarżała Boruca. Natychmiastowa odpowiedź. W tle setki tysięcy złotych

Artur Boruc to 65-krotny reprezentant Polski. Karierę rozpoczynał w Pogoni Siedlce, z której trafił do Legii Warszawa. Kolejnym wielkim przystankiem w jego karierze był Celtic Glasgow. Szkoci zapłacili na niego "Wojskowym" łącznie ponad dwa miliony euro. To był 2006 rok.

Trzy lata później Boruc rozwiódł się z pierwszą żoną - Katarzyną Modrzewską, z którą ślub brał w 2001 roku. Małżeństwo przetrwało osiem lat. Zakochani doczekali się syna - Aleksandra. Niestety wraz z upływem czasu związek był coraz burzliwy, finalnie doszło do rozłamu.

Boruc odpowiedział byłej żonie. Tym konfliktem żyła cała Polska

Ale na tym się nie skończyło. W kolejnych latach byli małżonkowie toczyli sądowe wojny o alimenty. Jak podawał portal pomponik.pl, Katarzyna Modrzewska miała otrzymywać od Artura Boruca alimenty w wysokości 15 tys. złotych, dodatkowo przejęła kilka mieszkań w Warszawie. Brytyjskie media podawały nawet kwoty oscylujące w milionach złotych, które trafiły na konto byłej żony bramkarza Celticu.

W końcu Modrzewska zaczęła oskarżać Boruca, że ten nie jest chętny do podwyższenia stawki alimentów dla swojego syna z byłego małżeństwa, choć zarabia olbrzymie pieniądze. W końcu golkiper odpowiedział. Sześć lat temu w mediach społecznościowych udostępnił fragment wniosku o podwyższenie alimentów, po czym napisał:

"Tutaj macie mały fragment wniosku o podwyższenie alimentów do 20 tys. na 11-letnie dziecko. Musicie zagłębić się w szczegóły, żeby zobaczyć i zrozumieć, z czym mam do czynienia od 11 lat... Jedyny okres, kiedy nie płaciłem alimentów to wtedy, kiedy nie miałem informacji, które konto nie było połączone z aferą wyłudzeń od niepełnosprawnych, a Modrzewska siedziała w więzieniu" - cytuje portal plejada.pl.

Co więcej, Artur Boruc odniósł się także do nadwyżki alimentów, które pobierała jego była małżonka. "Mało tego... Ciekawostka! Siedem lat temu sąd zasądził zwrot nadpłaconych alimentów na Modrzewską (tak płaciłem na NIĄ alimenty przez 3 lata). 150 tys. nie zobaczyłem do dziś... Dodam tylko, że obowiązek utrzymania dzieci leży po obu stronach. Jak Modrzewska może żądać 20 tys. skoro jedyny jej dochód to alimenty i ewentualne szemrane biznesy. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia!" - czytamy.

W międzyczasie Katarzyna Modrzewska miała pretensje do Boruca, że ten nie utrzymuje kontaktu z Aleksandrem. "Alex miał komunię w 2017 roku i zapytałam, co chciałby dostać od taty, bo obowiązki zawodowe nie pozwolą mu zapewne na przyjazd. Powiedział, że wolałby obecność taty, ale jak nie może, to trudno. Pragnął iPada, więc kupiłam mu i wręczyłam jakoby prezent od ojca. Takich historii są setki!" - opowiadała dla "Pudelka".

W 2014 roku były bramkarz reprezentacji Polski ponownie wziął ślub. Jego wybranką została Sara Mannei, z którą do tej pory tworzy szczęśliwy związek. Zakochani mają dwójkę dzieci: córkę Amelię i syna Noah.

Artur Boruc w okresie, gdy w piłce klubowej był bramkarzem angielskiego Bournemouth JAVIER GARCIA/BACKPAGE IMAGES Ltd/DPPI via AFP AFP

Sara Boruc-Mannei Kamil Piklikiewicz East News

Artur Boruc Grzegorz Wajda/REPORTER East News