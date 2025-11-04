Boniek od 42 lat mieszka we Włoszech. Nie bał się powiedzieć tego o Polakach. "Dziwny naród"
Latem 1982 roku Zbigniew Boniek zamienił łódzki Widzew na turyński Juventus. Od tamtej pory legendarny reprezentant Polski mieszka we Włoszech, gdzie odnalazł się doskonale. Sporadycznie odwiedza swój ojczysty kraj. We wrześniu 2022 roku udzielił długiego wywiadu Małgorzacie Domagalik, podczas którego nie szczędził gorzkich słów, analizując profil psychologiczny Polaków.
Zbigniew Boniek to postać, której wielu kibicom przedstawiać nie trzeba. W kadrze zgromadził równo 80 występów, co przełożyło się na 26 bramek. Karierę rozpoczynał w Zawiszy Bydgoszcz, skąd w 1975 roku wykupił go Widzew Łódź.
Siedem lat później Boniek był już zawodnikiem Juventusu. Lata 1985-1988 spędził w AS Romie. Po odwieszeniu butów na kołek na stałe osiedlił się w stolicy Włoch. W Rzymie mieszka do dziś.
Zbigniew Boniek prześwietlił Polaków. "My bardziej lubimy ściągać z sokoła, niż kogoś podnosić do góry"
Dokładnie 21 września 2022 roku były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zagościł w Warszawie. Co więcej, udzielił obszernego wywiadu Małgorzacie Domagalik w "Kanale Sportowym". Podczas rozmowy poruszonych zostało mnóstwo wątków. Jeden z nich dotyczył psychologicznych różnic pomiędzy Włochami a Polakami.
W tym temacie Zbigniew Boniek miał bardzo konkretne zdanie. - My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że najlepsi to są tacy, którzy nie są za dobrzy, którzy są skromni. Bo skromność często jest oznaką niepewności - rozpoczął.
Generalnie my jesteśmy dziwnym narodem
Po chwili posłużył się konkretnymi porównaniami. - Dam ci prosty przykład: Wymień mi jednego człowieka, który w Polsce jest przez wszystkich szanowany. - Kopernik - odpowiedziała prowadząca. - A wiesz dlaczego? Bo nie żyje od pięciuset lat - spuentował Boniek.
- Jaki u nas prezydent, polityk, piosenkarz, jaki kompozytor, sportowcy... Jak Radwańska przegrała dwa mecze, to od razu jej dokuczali. My bardziej lubimy ściągać z sokoła, niż kogoś podnosić do góry - podsumował. Na koniec były selekcjoner reprezentacji Polski podał "przepis" na osobę, która - jego zdaniem - mogłaby być poważana i szanowana przez ogół społeczeństwa.
- Sam się nad tym zastanawiam: Jaki jest model człowieka, który w Polsce byłby przez wszystkich akceptowany? Jakim trzeba być? Trzeba wszystkich słuchać, przepraszać, biczować się? Ja taki nie jestem - zakończył. Przy okazji Zbigniew Boniek zdradził, że jego włoscy przyjaciele nie mogą uwierzyć, że w Polsce ocenia się go jako "konfliktowego człowieka".