Boniek od 42 lat mieszka we Włoszech. Nie bał się powiedzieć tego o Polakach. "Dziwny naród"

Zbigniew Boniek to postać, której wielu kibicom przedstawiać nie trzeba. W kadrze zgromadził równo 80 występów, co przełożyło się na 26 bramek. Karierę rozpoczynał w Zawiszy Bydgoszcz, skąd w 1975 roku wykupił go Widzew Łódź.

Siedem lat później Boniek był już zawodnikiem Juventusu. Lata 1985-1988 spędził w AS Romie. Po odwieszeniu butów na kołek na stałe osiedlił się w stolicy Włoch. W Rzymie mieszka do dziś.

Czy Legia zlekceważyła rywala w Lidze Konferencji? Boniek mówi wprost!. WIDEO Polsat Sport

Zbigniew Boniek prześwietlił Polaków. "My bardziej lubimy ściągać z sokoła, niż kogoś podnosić do góry"

Dokładnie 21 września 2022 roku były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zagościł w Warszawie. Co więcej, udzielił obszernego wywiadu Małgorzacie Domagalik w "Kanale Sportowym". Podczas rozmowy poruszonych zostało mnóstwo wątków. Jeden z nich dotyczył psychologicznych różnic pomiędzy Włochami a Polakami.

W tym temacie Zbigniew Boniek miał bardzo konkretne zdanie. - My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, że najlepsi to są tacy, którzy nie są za dobrzy, którzy są skromni. Bo skromność często jest oznaką niepewności - rozpoczął.

Generalnie my jesteśmy dziwnym narodem

Po chwili posłużył się konkretnymi porównaniami. - Dam ci prosty przykład: Wymień mi jednego człowieka, który w Polsce jest przez wszystkich szanowany. - Kopernik - odpowiedziała prowadząca. - A wiesz dlaczego? Bo nie żyje od pięciuset lat - spuentował Boniek.

- Jaki u nas prezydent, polityk, piosenkarz, jaki kompozytor, sportowcy... Jak Radwańska przegrała dwa mecze, to od razu jej dokuczali. My bardziej lubimy ściągać z sokoła, niż kogoś podnosić do góry - podsumował. Na koniec były selekcjoner reprezentacji Polski podał "przepis" na osobę, która - jego zdaniem - mogłaby być poważana i szanowana przez ogół społeczeństwa.

- Sam się nad tym zastanawiam: Jaki jest model człowieka, który w Polsce byłby przez wszystkich akceptowany? Jakim trzeba być? Trzeba wszystkich słuchać, przepraszać, biczować się? Ja taki nie jestem - zakończył. Przy okazji Zbigniew Boniek zdradził, że jego włoscy przyjaciele nie mogą uwierzyć, że w Polsce ocenia się go jako "konfliktowego człowieka".

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Foto Olimpik AFP