Biegliście w Rossmann Run z aplikacją? Tak Wasze wpłaty pomogły Polskiemu Komitetowi Paralimpijskiemu

Ponad 2,8 mln zł wyniosły wpłaty od biegaczy w tegorocznym Rossmann Run z aplikacją. Cała kwota trafiła do Polskiego Komitetu Paralimpijskiego na realizację projektu "Sport - Twoja Siła". Jak wykorzystywane są te pieniądze i w jaki sposób pomagają osobom z niepełnosprawnościami? Zobaczcie reportaż z jednego z obozów sportowych.

Tegoroczny Rossmann Run z aplikacją był rekordowy. W sobotę 24 maja w całej Polsce w ciągu 24 godz. pobiegło z nami 375 tys. zawodników. Od początku impreza miała swój charytatywny cel. Wpłaty od zawodników (wynoszące przynajmniej 5 zł, choć każdy mógł dowolnie zwiększyć tę kwotę) w całości trafił do PKPar i są wydatkowane na realizację projektu "Sport - Twoja Siła". To ponad 2,8 mln zł.

Projekt polega na organizacji warsztatów-obozów sportowo-aktywizujących dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach których prowadzone są treningi sportowe, konsultacje z fizjoterapeutą/masażystą oraz zajęcia z psychologiem (pedagogiem/coachem). Uczestnicy - również dzieci oraz młodzież - odkrywają nowe formy aktywności ruchowych i rozwijają sportowe pasje. Być może wśród nich są osoby, które w przyszłości wezmą udział w igrzyskach paralimpijskich.

Z kamerą byliśmy na jednym z takich obozów w Wągrowcu (woj. wielkopolskie). Naszymi bohaterami są: Krzysztof, Magda, Andrzej, Sonia, Maciej, Jan oraz Marta, którzy w inspirujący sposób opisują to, co im dają takie wyjazdy oraz opowiadają swoje historie.

