Będzie wniosek o odwołanie Radosława Piesiewicza. Opozycja dopięła swego

Tomasz Kalemba

Wiele wskazuje na to, że na zebraniu zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl), które jest planowane na 22 maja (piątek), przedstawiony zostanie wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Interia Sport dowiedziała się, że zebrano nawet więcej podpisów, niż było to wymagane w statucie PKOl.

Radosław Piesiewicz w bordowej marynarce i granatowym krawacie, siedzi przed znakiem z napisem
Radosław Piesiewicz został wezwany do dymisji

Takiej wizerunkowej katastrofy Polski Komitet Olimpijski nie przeżywał nigdy w historii. W październiku ubiegłego roku w Monako Radosław Piesiewicz, który jest prezesem PKOl dumnie ogłaszał nowego sponsora - firmę Zondacrypto.

Siedem miesięcy później to właśnie PKOl jest łączony z aferą związaną z giełdą kryptowalut. W niedawnym sondażu Opinia24, przeprowadzonym na zlecenie RMF FM, aż dziewięć procent badanych obarcza PKOl za aferę Zondacrypto. Trudno o większą wizerunkową wpadkę tej szanowanej instytucji, która aferą ubłociła też polskich sportowców.

Piesiewicz winę za całą sytuację z Zondacrypto obarcza wszystkich dookoła, ale tak naprawdę to on ponosi odpowiedzialność za sprowadzenie tego sponsora do PKOl. Mało tego. Nawet Centrum Olimpijskie zmieniło nazwę, a na szczycie budynku widniał wielki neon Zondacrypto.

Piesiewicz od pierwszych dni sprawowania funkcji prezesa PKOl budzi emocje. Wraz z każdym miesiącem jego urzędowania coraz więcej jego zwolenników zmieniało zdanie na temat prezesa.

Teraz powstała naprawdę mocna opozycja. Pod wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zebrano nawet więcej niż wymaganą liczbę 71 podpisów ze 106 organizacji, prawnych członków PKOl.

Wyraźny sygnał dla zarządu PKOl

To jednak nie koniec batalii, ale to będzie wyraźny sygnał dla zarządu, że jest wola zmian. Ostatecznie to właśnie ten organ musi wyrazić zgodę na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Gdyby do niego doszło, to wówczas do odwołania Piesiewicza potrzeba 2/3 głosów. Jeśli prezes PKOl zostałby odwołany, wtedy do końca kadencji w myśl statutu przejąłby jeden z wiceprezesów PKOl. Dziś tę rolę sprawują: Otylia Jędrzejczak, Tomasz Chamera, Marian Kmita, Adam Konopka, Adam Korol, Mieczysław Nowicki, Henryk Olszewski, Tomasz Poręba i Andrzej Supron.

