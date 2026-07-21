Będzie starcie dwóch bohaterów z Crucible. Jednak Polak ostatecznie górą

Shenzhen Open przejęło w kalendarzu World Snooker Tour licencję od Xi'an Grand Prix - decydująca faza rywalizacji odbędzie się w Chinach dopiero na przełomie września i października. Jednocześnie jest to turniej o znacznie większym budżecie niż British Open i English Open, do których kwalifikacje ruszą w czwartek i niedzielę. I to niemal dwukrotnie większym, co też może mieć spore znaczenie dla układu rankingu. Triumfator zgarnie 175 tys. funtów.

Dwukrotnie bliski tego był Walijczyk Daniel Wells - w 2024 roku przegrał w Xi'an w półfinale z Juddem Trumpem, rok temu - z Markiem Williamsem. Nie jest graczem ze ścisłej światowej czołówki, ale stać go na takie właśnie niespodzianki.

To właśnie on był we wtorek rywalem Antoniego Kowalskiego - jednego z trzech Polaków w Main Tourze. 22-latek z Zielonej Góry czarował w kwietniu w eliminacjach mistrzostw świata, jako pierwszy Polak dostał się do fazy finałowej, rozgrywanej w Crucible Theatre. A Wellsowi, choć ma za sobą kilkanaście lat zawodowej gry, ta sztuka udała się tylko raz - w poprzednim roku.

Shenzhen Open. Antoni Kowalski i Mateusz Baranowski grali w trzeciej rundzie kwalifikacji

Kowalski zaczął te kwalifikacje od efektownego zwycięstwa 5:0 z Anglikiem Fergalem Quinnem. Mimo to eksperci nie mieli wątpliwości - to Wells był faworytem.

Zielonogórzanin zaczął jednak wybornie, wygrał dwa pierwsze frejmy, choć w tym drugim mógł wypuścić sytuację, dał szansę powrotu Walijczykowi. Wells za moment popisał się niemal stupunktowym brejkiem, później wyrównał na 2:2 po dużo bardziej zaciętej partii.

Antoni Kowalski Sam Bloxham Getty Images

Przerwa podziałała dobrze na Kowalskiego, kapitalnie spisał się w końcówce piątego frejma, wyczyścił stół. A rywal po jednym z zagrań schował twarz w dłoniach. Kowalski objął prowadzenie 4:2, później Wells nawiązał kontakt. Ostatnie słowo należało jednak do Polaka - 77:3 w ósmej rozgrywce oznaczało koniec spotkania. Antoni wygrał 5:3, awansował do czwartego etapu, czyli pierwszej rundy głónej częsci turnieju. Choć znaczna część jej spotkań jest jeszcze rozgrywana w Mattioli Arena w Leicester.

A tu już na triumfatora tej partii czekał inny z bohaterów z Crucible - Hossein Vafaei. Irańczyk w Sheffield grał wyśmienicie, rozbiła m.in. 10:2 Michała Szubarczyka. Nie tylko awansował do fazy finałowej, ale w 1/16 finału, jako jedyny gracz spoza najlepszej "16" wygrał spotkanie. A później drugie - ograł 13:12 wicelidera światowego rankingu Judda Trumpa. Zatrzymał go dopiero w ćwierćfinale późniejszy mistrz - Wu Yize.

Starcie Polaka i Irańczyka, formalnie będącej już pierwszą rundą turnieju głównego, odbędzie się w środę po godz. 17 w Leicester.

Z turniejem pożegnał się z kolei Mateusz Baranowski - przegrał dziś z Chińczykiem Xu Si aż 0:5.

Antoni Kowalski Karolina Adamska East News





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