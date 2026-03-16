Bartek Wrona z Just 5 i Tomasz Ciachorowski na torze Ninja w Polsacie!

Trzeci odcinek Ninja vs Ninja zapowiada się jak prawdziwe starcie specjalistów od torów przeszkód. Na starcie pojawią się zawodnicy z międzynarodowym doświadczeniem, trenerzy ninja oraz sportowcy z medalami prestiżowych zawodów OCR. To jedna z najmocniejszych stawki tego sezonu - zawodnicy, którzy od lat żyją sportami przeszkodowymi i doskonale wiedzą, jak walczyć z wymagającym torem.

Jednym z nich będzie Teofil Deciuk z Zielonej Góry - trener ninja i zawodnik OCR, który startował m.in. w mistrzostwach Europy OCR oraz mistrzostwach świata National Ninja League w Stanach Zjednoczonych. Znany jest z ogromnej odporności fizycznej i zamiłowania do ekstremalnych wyzwań - zimą zdobył Śnieżkę w krótkich spodenkach, a podczas jednego z biwaków przygotował śniadanie… nagrzewając skałę zamiast patelni.

Na torze zobaczymy także Przemysława Jańczuka, pochodzącego z Żarowa w woj. zachodnio-pomorskim - wicemistrza świata w konkurencji OCR 100 metrów i mistrza Polski Ninja. Specjalizuje się w dynamicznych torach przeszkód, gdzie liczy się siła, szybkość i perfekcyjna technika. Na co dzień prowadzi treningi ninja i rozwija młodych zawodników tej dyscypliny.

Kolejnym mocnym nazwiskiem w stawce będzie Krzysztof Spławski z Zielonej Góry. To jeden z najbardziej znanych parkourowców w Polsce. Obok niego zobaczymy Teofila Deciuka, parcourowego kolegę z tego samego miasta. Teofil ma na koncie międzynarodowe sukcesy, w tym podium programu Ghahreman TV HERO - irańskiego odpowiednika Ninja Warrior. Znany jest z widowiskowych akrobacji i ekstremalnych wyczynów wykonywanych w najbardziej zaskakujących miejscach świata.

Wśród zawodników zobaczymy również Grzegorza Niecko, reprezentanta Gdańska - trenera ninja, parkourowca i wspinacza z Gdańska. Zdobył m.in. trzecie miejsce w prestiżowych zawodach Dubai Games, a poza startami sam projektuje i buduje przeszkody ninja. Uwielbia wyzwania - przepłynął wpław z Gdyni na Półwysep Helski, pokonując dystans ponad 14 kilometrów.

W odcinku wystartuje także Wojciech Rychlewski z Kobyłki pod Warszawą - zawodnik OCR i wicemistrz ligi Runmageddon Games 2023. Pasjonuje się bushcraftem i fotografią przyrody, potrafi spędzać długie dni w dziczy, obserwując zwierzęta i dokumentując naturę. Ta wytrzymałość i opanowanie mogą okazać się ogromnym atutem na wymagającym torze.

Trzeci odcinek przyniesie także wyjątkowych gości specjalnych. Na torze pojawią się prawdziwi ulubieńcy publiczności - wysportowani artyści ze świata show-biznesu. Wśród nich będzie Bartek Wrona, gwiazda kultowego boysbandu Just 5, oraz ceniony aktor Tomasz Ciachorowski.

Bartek Wrona pokaże jednak nie tylko sportową formę. Dzięki niemu odcinek zyska również muzyczny klimat - artysta zadba o to, by na torze zrobiło się naprawdę rozśpiewanie. Jego największe hity do dziś zna niemal każdy, więc można się spodziewać, że sportowe emocje połączą się z nutą nostalgii i dobrej zabawy.

Sportowe zmagania jak zawsze komentować będą Łukasz "Juras" Jurkowski i Jerzy Mielewski, a rozmowy z zawodnikami tuż przy torze poprowadzi Marta Ćwiertniewicz.

Ninja vs Ninja we wtorki o godz. 21.30 w Polsacie.

