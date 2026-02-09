Bad Bunny wystąpił na Super Bowl. Nie był sam, nagle pojawiła się Lady Gaga
W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu cały świat spogląda na Santa Clarę. To właśnie w tym mieście odbywa się tegoroczny Super Bowl, który wyłoni nowego mistrza NFL. Po dwóch kwartach tradycyjnie kibice byli świadkami występu z okazji Halftime Show. Tym razem kilkudziesięciotysięcznej publiczności zaprezentował się Bad Bunny. Znanemu artyście groziło w pewnym momencie aresztowanie. Skończyło się jednak na strachu. A fanów zachwyciła także między innymi Lady Gaga.
Bad Bunny przeżywa obecnie swoje najlepsze chwile w dotychczasowej karierze muzycznej. Wyjątkowy okres w życiu gwiazdora rozpoczął się zaledwie kilka dni temu, kiedy odebrał prestiżową statuetkę Grammy w kategorii Album Roku. Raper cieszył się wtedy podwójnie, ponieważ przeszedł do historii jako pierwszy artysta śpiewający po hiszpańsku z tego typu nagrodą. Równie wielkie podekscytowanie towarzyszy mu również dzisiaj. Tym razem oczy skierował na niego cały świat za sprawą występu w przerwie Super Bowl.
"Wczoraj w nocy nie mogłem spać. (…) Wiem, że cały świat będzie szczęśliwy w tę niedzielę, będzie się dobrze bawił, tańczył i miło spędził czas" - mówił w przededniu widowiska na oficjalnej konferencji prasowej, cytowany przez "bbc.com". "Chcę po prostu tam być. Jestem po prostu gotowy, żeby to zrobić. Chcę to poczuć. Chcę, żeby ludzie to oglądali i czerpali z tego radość" - to z kolei słowa Portorykańczyka na łamach "billboard.com". Jedynym problemem były tylko niepokojące doniesienia z otoczenia Donalda Trumpa.
Bad Bunny porwał publiczność podczas Halftime Show. Na scenie też goście specjalni
31-latkowi groziło aresztowanie przez funkcjonariuszy ICE. Z powodu jego pochodzenia oraz odważnych opinii wygłaszanych na temat obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. "Nie ma miejsca, w którym można zapewnić bezpieczne schronienie osobom przebywającym w tym kraju nielegalnie. Ani Super Bowl, ani nigdzie indziej. Znajdziemy cię, zatrzymamy, umieścimy w areszcie i deportujemy" - wypalił Corey Lewandowski, były szef sztabu wyborczego Donalda Trumpa.
Finalnie skończyło się na strachu. Portorykańczyk zaserwował podekscytowanej publiczności kilka hitów. Ponadto w gościnie pojawiła się Lady Gaga. Koniec niespodzianek dla kibiców? Nic z tych rzeczy. Na prowizorycznej scenie wystąpiła również ikoniczna postać dla kraju Bad Bunny'ego, czyli Ricky Martin. W Santa Clara wybrzmiały takie utwory jak "BAILE INoLVIDABLE" czy "Gasolina".
W lepszych humorach fragmentu koncertu słuchali futboliści Seattle Seahawks. Ekipa ze stanu Waszyngton do szatni udała się przy prowadzeniu 9:0. Każdy z punktów został zdobyty po udanym kopnięciu na bramkę.