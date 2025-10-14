Rosja wróciła na salony. Szokujące sceny na MŚ. "Hołd dla rosyjskiego sportu"

Rosjanie są w znacznej mierze wykluczeni ze świata sportu. Ma to związek z ich agresją zbrojną na Ukrainę, do której doszło pod koniec lutego 2022 roku. Od tamtej pory reprezentacje tego kraju są na marginesie sportu, a wielu sportowców nie może brać udziału w zawodach. Oczywiście obserwujemy m.in. rosyjskich tenisistów, ale występują oni bez swojej flagi. Sportowcy z Rosji nie mogą słuchać także swojego hymnu.

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej opinii, że Rosjanie powinni zostać przywróceni do życia sportowego. Na początku października Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął decyzję o przywróceniu pełnego członkostwa Rosji i Białorusi w tej organizacji. Stanowczo zareagował minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który wysłał list do ministrów ds. sportu państw Unii Europejskiej. - "Z wielkim niepokojem i rozczarowaniem przyjąłem decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego o przywróceniu Rosji i Białorusi statusu pełnoprawnych członków tej organizacji" - zaznaczył.

Skandal z udziałem Rosji. Sceny na mistrzostwach świata. To naprawdę się wydarzyło

W Kairze trwają właśnie mistrzostwa świata w paralimpijskim podnoszeniu ciężarów. Rosyjscy sportowcy biorą w nich udział i odnoszą sukcesy. Na najwyższym stopniu podium stanęli Olga Kazankiewicz i Tamara Podpalniaja. W trakcie ceremonii dekoracji pojawiła się rosyjska flaga, a organizatorzy... zagrali zwyciężczyniom hymn Rosji!

- Pierwsze dni zawodów przyniosły naszej drużynie 5 krążków, w tym 2 złote. Podczas ceremonii wręczenia medali w ramach hołdu dla rosyjskiego sportu, odegrany został hymn Rosji, a nasza flaga powędrowała ku górze. To powrót naszych narodowych symboli w międzynarodowych zawodach i powrót pełnoprawnych startów naszych paralimpijczyków - powiedział Paweł Rożków, szef Rosyjskiego Komitetu Paralimpijskiego, cytowany przez MatchTV.

Mistrzostwa świata w Egipcie potrwają do soboty (18 października).

Podsumowanie roku 2024: Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Skandal z udziałem Rosji. Sceny na mistrzostwach świata. To naprawdę się wydarzyło MOHAMED ELSHAHED AFP

W Kairze trwają mistrzostwa świata w paralimpijskim podnoszeniu ciężarów MOHAMED ELSHAHED AFP