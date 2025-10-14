Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aż huczy o tym incydencie. Tak Rosja wróciła na sportowe salony. Duma ich roznosi

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Rosjanie od ponad trzech lat są wykluczeni z wielu rozgrywek sportowych. Jeśli biorą udział w zawodach to nie występują jednak pod swoją flagą. Trwają właśnie mistrzostwa świata w paralimpjskim podnoszeniu ciężarów. Doszło tam do scen, o których natychmiast zrobiło się głośno. Nic dziwnego, że działacze z tego kraju uznali to za swój wielki sukces.

Rosja wróciła na salony. Szokujące sceny na MŚ. "Hołd dla rosyjskiego sportu"
Rosja wróciła na salony. Szokujące sceny na MŚ. "Hołd dla rosyjskiego sportu"

Rosjanie są w znacznej mierze wykluczeni ze świata sportu. Ma to związek z ich agresją zbrojną na Ukrainę, do której doszło pod koniec lutego 2022 roku. Od tamtej pory reprezentacje tego kraju są na marginesie sportu, a wielu sportowców nie może brać udziału w zawodach. Oczywiście obserwujemy m.in. rosyjskich tenisistów, ale występują oni bez swojej flagi. Sportowcy z Rosji nie mogą słuchać także swojego hymnu.

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej opinii, że Rosjanie powinni zostać przywróceni do życia sportowego. Na początku października Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął decyzję o przywróceniu pełnego członkostwa Rosji i Białorusi w tej organizacji. Stanowczo zareagował minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który wysłał list do ministrów ds. sportu państw Unii Europejskiej. - "Z wielkim niepokojem i rozczarowaniem przyjąłem decyzję Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego o przywróceniu Rosji i Białorusi statusu pełnoprawnych członków tej organizacji" - zaznaczył.

Skandal z udziałem Rosji. Sceny na mistrzostwach świata. To naprawdę się wydarzyło

W Kairze trwają właśnie mistrzostwa świata w paralimpijskim podnoszeniu ciężarów. Rosyjscy sportowcy biorą w nich udział i odnoszą sukcesy. Na najwyższym stopniu podium stanęli Olga Kazankiewicz i Tamara Podpalniaja. W trakcie ceremonii dekoracji pojawiła się rosyjska flaga, a organizatorzy... zagrali zwyciężczyniom hymn Rosji!

- Pierwsze dni zawodów przyniosły naszej drużynie 5 krążków, w tym 2 złote. Podczas ceremonii wręczenia medali w ramach hołdu dla rosyjskiego sportu, odegrany został hymn Rosji, a nasza flaga powędrowała ku górze. To powrót naszych narodowych symboli w międzynarodowych zawodach i powrót pełnoprawnych startów naszych paralimpijczyków - powiedział Paweł Rożków, szef Rosyjskiego Komitetu Paralimpijskiego, cytowany przez MatchTV.

Mistrzostwa świata w Egipcie potrwają do soboty (18 października).

Podsumowanie roku 2024: Igrzyska Paralimpijskie w Paryżu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Zawody wyciskania sztangi na ławce w hali sportowej, zawodnik podnoszący obciążoną sztangę, otoczony przez sędziów i asystentów, publiczność na trybunach obserwuje przebieg wydarzenia
Skandal z udziałem Rosji. Sceny na mistrzostwach świata. To naprawdę się wydarzyło
Sportowiec podczas wyciskania sztangi leżąc, skupiony na wykonaniu ruchu, otoczony ciężarami i profesjonalnym sprzętem siłowym
W Kairze trwają mistrzostwa świata w paralimpijskim podnoszeniu ciężarów

