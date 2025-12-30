Dart nie jest sportem mainstreamowym, ale na przełomie roku bywa o nim głośno także w naszym kraju. Wszystko za sprawą Krzysztofa Ratajskiego, 48-latka ze Skarżyska-Kamiennej. A głośno jest wtedy, gdy Polakowi dobrze się wiedzie w mistrzostwach świata, które od połowy grudnia do pierwszych dni stycznia odbywają się w Londynie.

Tak właśnie było pięć lat temu, gdy Polak - już jako zawodnik ze światowej czołówki - dotarł po raz pierwszy do ćwierćfinału. Po kapitalnym spotkaniu, w którym tak on, jak i Niemiec Gabriel Clemens, mieli łącznie aż 15 rzutów na awans. Polak zmarnował ich osiem, jego rywale siedem, ale ostatecznie podwójną jedynkę zaliczył nasz zawodnik.

I wtedy w grze o półfinał zmierzył się z Stephenem Buntingiem - przegrał 3:5. Teraz dostanie drugą szansę w karierze - po bardzo trudnym sezonie 2024 i dającym już nadzieję na powrót do formy obecnym.

Tyle że o sukces będzie pewnie jeszcze trudniej - już w poniedziałek awans po tej stronie drabinki wywalczył Luke Littler. 18-letni Anglik, którego w dracie można nazwać geniuszem. Gdy Polak grał swój pierwszy ćwierćfinał, jego kolejny rywal nie miał jeszcze 14 lat. Gdy już jednak pojawił się w elicie PDC, od razu zrobił to z przytupem. W swoich pierwszych mistrzostwach świata dotarł do finału, drugie - rok temu - wygrał.

Dart. Mistrzostwa świata PDC. Wyrównany największy życiowy sukces Krzysztofa Ratajskiego

Polak stworzył sobie okazję do potyczki z Littlerem pokonując dziś Anglika Luke'a Woodhouse'a, zawodnika rozstawionego w MŚ z numerem 25. A jednocześnie eksperci uważali, że to Polak jest faworytem, mimo 37. miejsca na świecie. Wygrał większość ich bezpośrednich spotkań, lepiej w tym turnieju spisywał się w końcówkach.

Ich spotkanie nie było może tak dramatyczne, jak to poprzednie naszego zawodnika w trzeciej rundzie, ale emocji i tak nie brakowało. Woodhouse grał bardzo nierówno - miał zagrania perfekcyjne na dystansie, liczne "180-tki", a za chwilę mylił się i zmieniał decyzje.

Ratajski był bardziej przewidywalny, równy. Choć też się stresował. Wygrał jednak dwa ostatnie sety, a całe spotkanie - 4:2. To zagwarantowało mu awans na 28. pozycję w rankingu PDC "na żywo", w teorii wyprzedzić go może jeszcze dwóch innych uczestników czwartej rundy MŚ.

Aby dokonać kolejnego skoku, do TOP 20, Polak musiałby pokonać LIttlera. I tego właśnie dotyczył wpis organizatorów turnieju, którzy zaprezentowali fragment konferencji prasowej z udziałem Polaka, już po meczu z Woodhousem.

To jest największe wyzwanie, jakie sobie możesz wyobrazić. To oczywiste

- To najlepszy zawodnik mistrz świata. Ale to sport, to dart. Wszystko jest możliwe - powiedział Polak, wymownie się uśmiechając.

Wcześniej Ratajski odniósł się do swojego spotkania 1/8 finału. - To coś wielkiego dla mnie, towarzyszą mi duże emocje. Każde zwycięstwo na tym poziomie jest czymś niesamowitym. Jestem podekscytowany - mówił. Miał średnią blisko 97 punktów na trzy lotki, o sześć więcej od rywala. Lepsze także wyzerowania, serie ponad 100- i 140-punktowe. Woodhouse zdominował jedynie "180-tki", tych miał aż 10. - Nie spodziewałem się, że będę miał aż tak dobre liczby i średnie. Gdy kończyłęm mecz, myślałem, że to może było maksymalnie 90 punktów - zaznaczył Ratajski.

1 stycznia wieczorem w starciu z Littlerem nie będzie już pod presją, ta spadnie na lidera rankingu i obrońcę tytułu.

