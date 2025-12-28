Mamy brylant w kraju, który teraz już trzeba tylko szlifować - to opinia, która coraz częściej towarzyszy Michałowi Szubarczykowi. Pod koniec marca jako najmłodszy w historii wywalczył awans do Main Touru, czyli 128 profesjonalistów. Mając 14 lat i niewiele ponad dwa miesiące. Jeszcze kilkanaście lat temu było to niemożliwe, bo przepisy na Wyspach pozwalały graczom na występy w światowych zmaganiach dopiero po skończeniu 16 lat. Teraz już jest - Michał z tego skorzystał.

A później zadebiutował wśród najlepszych na świecie, odniósł pierwsze zwycięstwa w tym gronie. Ma jeszcze niemal półtora roku na utrzymanie się w elicie, ale patrząc na postępy, jakie Michał robi, można być o to w miarę spokojnym. W listopadzie Szubarczyk został amatorskim mistrzem świata, wygrał turniej federacji International Billiards & Snooker Federation w Dosze. Do tego doszły pojedyncze sukcesy w Main Tourze, niezła gra w Saudi Arabia Masters czy UK Championship. No i efektowna wygrana z Jimmym Whitem w Wigan - może i dawną gwiazdą, ale jednak legendą snookera.

A teraz okazało się, że Anglicy sami z siebie ustawili młodego Polaka wyżej od ikony tego sportu. Od samego Ronniego O'Sullivana.

Michał Szubarczyk wśród 20 najlepszych snookerzystów świata. Anglicy nie mieli wątpliwości

W snookerze sezon trwa od drugiej połowy czerwca do początku maja - kończą go tradycyjnie mistrzostwa świata w Crucible Theatre w Sheffield. Niemniej portal Metro pokusił się o podsumowanie roku kalendarzowego, a nie sezonowego - i ogłosił właśnie swoje wyniki.

Angielscy dziennikarze, a przecież to ich kraj jest kolebką snookera, ale też na Wyspach odbywają się najważniejsze imprezy, od razu zaznaczyli, że 2025 roku był absolutnie szczególny. Nazwali go wręcz nieprzewidywalnym, bo największe turnieje miały przeważnie różnych zwycięzców, a w tym gronie nie było ani lidera rankingu Judda Trumpa, ani słynnego Ronniego O'Sullivana. Do tego zawodnik o statusie amatora (Zhao Xintong) został mistrzem świata, najstarszy w historii gracz wygrał turniej rankingowy. No i do tego doszedł najmłodszy zawodowiec. Czyli Szubarczyk.

Michał Szubarczyk i Jimmy White. Najmłodszy zawodnik w World Snooker Tour kontra legenda w UK Championship screeny za Eurosportem materiał zewnętrzny

14-latek z Lublina na liście 20 najlepszych gracza świata został umieszczony na 15. pozycji, choć przecież w rankingu World Snooker Tour jest 98.

W uzasadnieniu czytamy oczywiście o najmłodszym zawodowym graczu w historii. "Dokonał tego, docierając do finału Mistrzostw Europy EBSA, mając już na koncie zwycięstwa w turniejach do lat 16 i 18. Choć nie skończył jeszcze 15 lat, ma na koncie zwycięstwa w głównym cyklu. Fantastyczna perspektywa" - czytamy na metro.co.uk.

Ronnie O'Sullivan AFP

Tuż za Polakiem, na 16. pozycji, umieszczono zaś O'Sullivana. Już podpis pod zdjęciem 50-latka z Essex mówi wiele: "Rok, o którym może zapomnieć". Może dlatego, że opuścił niemal całą pierwszą część sezonu. Wrócił na mistrzostwa świata, dotarł tam do półfinału, ale jednak nie wygrał już żadnego turnieju. Choć były momenty, gdy błyszczał. Jak w Saudi Arabia Masters, gdy w półfinałowym starciu z Chrisem Wakelinem (6:3) popisał się dwoma maksymalnymi brejkami (147 pkt), a do tego dołożył kolejne na 142 i 134 punkty. A to świadczy o geniuszu "The Rocket".

Mecz o tytuł przegrał jednak z Neilem Robertsonem 9:10, choć prowadził 9:8.

Na szczycie listy "Metro" znalazł się Mark Selby - zapewne przesądził kapitalny triumf w UK Championship. 42-letni Anglik wygrał w 2025 roku aż cztery turnieje: dwa rankingowe i dwa zaproszeniowe.

Lista 20 najlepszych snookerzystów 2025 roku według "Metro"

1. Mark Selby

2. Zhao Xintong

3. Shaun Murphy

4. MArk Williams

5. Kyren Wilson

6. Neil Robertson

7. John Higgins

8. Judd Trump

9. Wu Yize

10. Bai Yulu

11. Xiao Guodong

12. Mark Allen

13. Chris Wakelin

14. Jack Lisowski

15. Michał Szubarczyk

16. Ronnie O'Sullivan

17. Alfie Burden

18. Stephen Maguire

19. Joe O'Connor

20. Chang Bingyu

Michał Szubarczyk Screen za Youtube/Kanał Zero materiał zewnętrzny

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Tomasz Lorek ocenił szanse Igi Świątek Polsat Sport