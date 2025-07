Aleksandra Mirosław znów zachwyciła świat. Wspaniałe zwycięstwo i rekord

Aleksandra Mirosław prawie równo rok temu sprawiła, że cała Polska patrzyła z potrójną uwagą na to, co dzieje się we Francji podczas igrzysk olimpijskich. Mirosław pojechała tam jako główna faworytka do złota i ze złotym medalem wróciła. W sobotę 12 lipca Mirosław wygrała zawody Pucharu Świata w Chamonix-Mont-Blanc, z najlepszym czasem w tym roku na świecie.