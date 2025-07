Aleksandra Mirosław porwała tłum w Krakowie. "Jestem dumna z tego, co zrobiłam"

W ćwierćfinale nasza mistrzyni olimpijska wygrała z Chinką Yumei Qin , by w półfinale przegrać z Amerykanką Emmą Hun t . W pojedynku o trzecie miejsce Mirosław była lepsza od Natalii Kałuckiej i to ona ostatecznie stanęła na podium, awansując na czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Na trzeciej pozycji pozostała Kałucka.

Jestem zadowolona z tego startu i z tego, jaką prace wykonałam przez ostatnie dwa miesiące. Po dwóch pierwszych startach w tym sezonie mieliśmy z moim sztabem sporo wniosków i wiele rzeczy do modyfikacji. W Krakowie bardzo dobrze było widać, jaką pracę wykonaliśmy. Jestem dumna z tego, co zrobiłam. Teraz czas na drugą część podsumowań. Te przyjdą po przyszłotygodniowych zawodach w Chamonix. Chcę być jak najlepiej przygotowana do wrześniowych mistrzostw świata w Seulu

- Nieskromnie powiem, że od wielu lat jestem bardzo szybka. Jestem też pewna swoich umiejętności. Wspinanie na czas nie polega jednak tylko na tym, by wykręcać najlepsze czasy, ale na tym, by dobiec w finałach. Na końcu i tak liczy się tylko to, by zobaczyć zielone światełko na górze. Oprócz fizycznego przygotowania we wspinaczce trzeba wykonać ogromną pracę mentalną.