W Krakowie w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce na czas najlepsza była Desak Made Rita Kusuma Dewi z Indonezji. W finale pokonała ona Amerykankę Emmę Hunt. Dla Azjatki to pierwsza wygrana w karierze w PŚ.

W pojedynku o trzecie miejsce Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska z Paryża, pokonała byłą mistrzynię świata i aktualną mistrzynię Europy Natalię Kałucką. W eliminacjach Mirosław ustanowiła najlepszy czas w tym roku na świecie.

Aleksandra Mirosław: każdy start, w którym pojawiają się schody, jest tak naprawdę na wagę złota

Tomasz Kalemba, Interia Sport: Wskoczyłaś na podium Pucharu Świata. Zresztą drugi raz w tym sezonie. W Krakowie zajęłaś trzecie miejsce, ale znając ciebie, to pewnie jest niedosyt?

Aleksandra Mirosław: - To nie jest niedosyt. Dla mnie to był kolejny przystanek w przygotowaniach do wrześniowych mistrzostw świata w Seulu. To jest dla mnie impreza docelowa. Czasami nawet się cieszę, że coś nie idzie gładko i idealnie. To są takie momenty, które pozwalają spojrzeć mi na wszystko z dystansu. Dzięki temu mogę dokonać korekt z moim sztabem. Wyciągamy wnioski. Widzimy, co działało, a co nie. Wyznaczamy sobie punkty, nad którymi musimy pracować i dzięki temu się rozwijam. To pomaga mi w jak najlepszym przygotowaniu się do imprezy docelowej. Każdy start, w którym pojawiają się schody, jest tak naprawdę na wagę złota.

W eliminacjach byłaś najszybsza, ale w finałach nie wygrałaś.

- Można było zobaczyć piękno sportu w Krakowie. Można być najszybszym, ale to wcale nie znaczy, że złoty medal zawiśnie na szyi. Trzeba jeszcze dobiec i zobaczyć przede wszystkim zielone światło na górze w finałowym wyścigu.

Po eliminacjach w sobotę rozmawiałem z twoim mężem i trenerem - Mateuszem. On przyznał, że po Bali, gdzie wygrałaś, mieliście czas na to, by spokojnie potrenować. Skupialiście się przede wszystkim na technice. I to zaprocentowało już w Krakowie?

- Tak. Uzyskałam w eliminacjach najszybszy czas sezonu wśród kobiet. Zatem było to widać. W finałach nie do końca wszystko zagrało technicznie. Błędy te nie wynikały jednak do końca z tego, że coś technicznie było nie tak. Trzeba byłoby tutaj zagłębić się bardziej w to, co się działo w głowie. Pewnie do startu w Chamonix w przyszłym tygodniu zrobimy drobne korekty. Po starcie we Francji, jak po azjatyckim tournee, usiądziemy i podsumujemy to wszystko, co było dobre i co było złe. I ruszymy z finalnymi przygotowaniami do mistrzostw świata.

Jak będą one wyglądały?

- Jak zwykle. Przede wszystkim będą to zgrupowania zagraniczne z kadrami innych krajów. Mój trener ma wszystko dokładnie rozpisane, a ja tylko się temu podporządkowuję.

Chamonix to taka stolica wspinaczki. To miejsce kultowe i wyjątkowe. Kraków ma też szansę, by stać się takim miejscem?

- Myślę, że tak. Organizacyjnie te zawody były fantastyczne. Zresztą wszyscy zawodnicy to powtarzają. Wszystko, co można było poprawić, od razu było modyfikowane. To było niesamowite. Czułam się w Krakowie naprawdę bardzo komfortowo. Dopisali kibice, bo Rynek był pełny. To bardzo cieszy. Fajnie było startować przed własną publicznością. Wrócę jeszcze na chwilę do Chamonix. Cieszę się z tego, że znowu tam wystartuję. Dla mnie to będzie powrót w to miejsce po siedmiu latach. Myślę, że Kraków stanął w ten weekend na poziomie Chamonix.

Czułaś doping fanów?

- Tak, ale jestem na tyle doświadczoną zawodniczką, że potrafię wyłączyć w takich momentach. W Paryżu też podobno było głośno, ale do mnie kompletnie to nie docierało. Tak samo było w Krakowie. Mam narzędzia, które pomagają mi sobie radzić z takimi sytuacjami. Dzięki temu skupiam się tylko na swojej robocie. To przekłada się potem na wyniki.

Ten Puchar Świata spopularyzuje wspinaczkę w Polsce?

- Mam nadzieję. Miejsce było wyjątkowe, bo w samym centrum miasta. Do tego okres wakacyjny. I w takich okolicznościach przyszło nam walczyć. Mogliśmy pokazać, że jesteśmy gotowi na takie imprezy.

Dużo mówiło się w Krakowie o ściance, że była śliska, że była na niej trudna rywalizacja. Tobie to przeszkadzało?

- Czy na śliskiej ściance da się pobiec 6,2 sek.? Ścianka była super. Było widać, że topowe zawodniczki i topowi zawodnicy biegają swoje czasy. Rzeczywiście było bardzo ciepło, ale tak samo było na Bali. Tam do tego była duża wilgotność. Na starcie jednak każdy ma te same warunki.

W Krakowie - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

Aleksandra Mirosław Łukasz Gągulski PAP

Aleksandra Mirosław (po lewej) i Natalia Kałucka Klaudia Radecka/NurPhoto AFP

Aleksandra Mirosław z mężem i trenerem Mateuszem Łukasz Gągulski PAP