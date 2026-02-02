Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aleksandra Mirosław kończy karierę. Sezon 2026 będzie dla niej ostatnim

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Aktualizacja

Aleksandra Mirosław, jedyna polska złota medalistka olimpijska z Paryża zdecydowała, że sezon 2026 będzie dla niej ostatnim w zawodowej karierze. Wszystko ogłosiła w dzień swoich 32. urodzin. Jak przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych chciała odejść ze sportu na swoich warunkach. - Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chcę w tej roli pożegnać świat sportu. Na górze. Na własnych warunkach. Po swojemu - poinformowała.

Aleksandra Mirosław
Aleksandra MirosławBeata ZawrzelEast News

Dokładnie 2 lutego, w dzień swoich 32. urodzin Aleksandra Mirosław zdecydowała się ogłosić zakończenie kariery. Złota medalistka igrzysk olimpijskich w Paryżu za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała światu swoją decyzję. Jak poinformowała, od dłuższego czasu wiedziała, że z rywalizacji wypiszę się na swoich warunkach.

- Ten pomysł pierwszy raz pojawił się w moim sercu wiele lat temu i od tego czasu powoli rośnie. Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chcę w tej roli pożegnać świat sportu. Na górze. Na własnych warunkach. Po swojemu. A teraz, gdy kończę 32 lata, nadszedł ten dzień.

    W nadchodzącym sezonie 2026 32-latka zgodnie z planem wystartuje dwa razy. Na początku lipca pojawi się w Krakowie, gdzie odbędą się zawody Pucharu Świata (3-5 lipca), a pod koniec sierpnia wystartuje w mistrzostwach Europy w Laval we Francji (28-30 sierpnia). Jak ogłosiła, sport mimo końca kariery pozostanie jej częścią. Nawet po zakończeniu kariery.

    - Chciałbym Wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem zawodniczym w Pucharze Świata i Mistrzostwach Europy. Jeszcze tylko kilka końcowych startów i ten rozdział dobiega końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią tego, kim jestem, mimo że moja rola będzie się stopniowo zmieniać. Na opowiedzenie tej historii przyjdzie czas.

    Aleksandra Mirosław kończy karierę, to oficjalne

    W trakcie swojej kariery Aleksandra Mirosław wywalczyła mnóstwo trofeów. Największym sukcesem bez dwóch zdań jest złoto igrzysk olimpijskich w Paryżu z 2024 roku. Do tego trzykrotnie została mistrzynią świata (Innsbruck 2018, Hachioji 2019, Seul 2025) oraz dwukrotnie mistrzynią Europy (Edynburg 2019, Monachium 2022). Do tego dochodzą liczne wygrane w zawodach Pucharu Świata.

    Magdalena Tascher: Jeśli zabierzemy dzieciom telefony... WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Kobieta o blond włosach w białej koszulce sportowej z logo polskiej drużyny olimpijskiej, siedząca w nowoczesnym wnętrzu, skoncentrowana i zamyślona.
    Aleksandra MirosławKrzysztof RadzkiEast News
    Kobieta z blond włosami w czarnym stroju udziela wywiadu. W tle widoczny cień jej sylwetki, obok pojawia się zbliżony mikrofon i dłoń osoby zadającej pytanie.
    Aleksandra MirosławKrzysztof RadzkiEast News
    Kobieta o blond włosach ubrana w czarny golf i czarną kurtkę patrzy lekko w bok na tle jasnej ściany.
    Aleksandra MirosławKrzysztof RadzkiEast News

