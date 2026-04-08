Adamek powiedział to u Wojewódzkiego. Chodzi o żonę Dorotę. Ależ wyznanie

Trudno byłoby znaleźć polskiego kibica boksu, który nie kojarzy Tomasza Adamka. W końcu to były mistrz świata organizacji IBF oraz IBO i w wadze junior ciężkiej. Pas WBC zgarniał natomiast w kategorii półciężkiej. Na jego koncie znajdziemy również m.in. międzynarodowe mistrzostwo Polski.

Ostatnią walkę w zawodowym ringu Adamek stoczył 6 października 2018 roku. Wówczas przegrał z Amerykaninem Jarrellem Millerem poprzez KO w drugiej rundzie. Mało kto spodziewał się, że sześć lat później nasz pięściarz wyląduje w... oktagonie. A tak właśnie się stało.

24 lutego 2024 roku Adamek zmierzył się z Mamedem Chalidowem. "Góral" wygrał ze względu na kontuzję ręki rywala. 12 dni przed tym pojedynkiem obaj sportowcy zagościli w podcascie "WojewódzkiKędzierski". W pewnym momencie tematem rozmowy była wiara.

Właśnie wtedy doświadczony pięściarz - nieco w formie anegdoty - opowiedział o zawodzie swojej małżonki. - Moja Dorota teraz pracuje przy operacjach, ale pracowała w Nowym Jorku na początku w domu starości, dla ludzi, którzy odchodzą - rozpoczął.

- Widziała tam ludzi wierzących, którzy umierali i ludzi niewierzących. Niewierzący konali dwa-trzy tygodnie. Nie umieli odejść, bo wierzyli, że "coś jest". Odchodzili i wracali - dodał. Naprawdę myślisz, że to jest kwestia wiary? - dopytywał Wojewódzki. - Tak. Oni nie mogli umrzeć. Dwa tygodnie konali - odpowiedział Adamek. - Babcie czy dziadkowie, którzy się modlili, odchodzili z uśmiechem na twarzy - podsumował wątek.

W jednym z wywiadów dla "Super Expressu" Tomasz Adamek ujawnił, że jego żona jest pielęgniarką na bloku operacyjnym w jednym ze szpitali na Manhattanie w Stanach Zjednoczonych. 49-latek tworzy małżeństwo z Dorotą Adamek od 1996 roku, czyli aż 30 lat. Od 2008 roku zakochani na stałe mieszkają w Stanach Zjednoczonych.

Ciekawostką jest fakt, że podobną profesją co matka zajęły się ich córki - Weronika i Roksana. W 2023 roku pierwsza z nich ukończyła Quinnipiac University w stanie Connecticut, dzięki czemu została dyplomowaną pielęgniarką.

