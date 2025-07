Adam Małysz zdruzgotany. Napisał tylko kilka zdań. "Spoczywaj w pokoju, bracie"

Do tragicznego wypadku z udziałem Felixa Baumgartnera doszło w czwartek ok. godziny 16:00. Austriak odbywał lot na paralotni we Włoszech, w okolicach miejscowości Porto Sant'Elpidio nad Adriatykiem. Jak relacjonują media, w pewnym momencie źle się poczuł i stracił panowanie nad grawitacją.