Abramowicz puściły nerwy. Po tych słowach zwyczajnie nie wytrzymała. "Ja się nie zgadzam"

Michał Chmielewski

- Ja uważam psychologię sportu za rzecz zbędną. Jest to dla mnie unikanie odpowiedzialności przez sportowca, nieumiejętność znalezienia sobie rozwiązania do danej sytuacji - powiedział dwa lata temu Michał Kubiak. Na mocno kontrowersyjną wypowiedź byłego kapitana siatkarskiej reprezentacji Polski błyskawicznie zareagowała Daria Abramowicz. - Ja się z nim nie zgadzam - zaznaczyła.

Daria Abramowicz
Daria AbramowiczFoto OlimpikAFP

Zarówno w klubowej, jak i reprezentacyjnej karierze Michał Kubiak osiągnął naprawdę wiele. Występy w narodowych barwach zakończył w marcu 2022 roku. Rok później - pod koniec lipca - legendarny siatkarz zagościł w podcascie "Żurnalisty".

W trakcie ponad dwugodzinnej rozmowy Kubiak opowiadał o życiu prywatnym i zawodowym. W pewnym momencie wywiad skręcił w tematy psychologii i problemów na tle depresyjnym. W tym temacie sportowiec miał klarowną, jednak mocno kontrowersyjną opinię.

Legenda reprezentacji Polski "zdiagnozowała" depresję. Abramowicz nie mogła milczeć

- Ja uważam psychologię sportu za rzecz zbędną. Jest to dla mnie unikanie odpowiedzialności przez sportowca, nieumiejętność znalezienia sobie rozwiązania do danej sytuacji przez samego siebie. Tylko liczysz na to, że ktoś z boku za ciebie to rozwiąże (...) Psychologowie sportu w większości przypadków sportu nie uprawiali. Dużo wiedzą w teorii, z książek, ale nie wiedzą, jak to przełożyć na praktykę - powiedział. Na tym się nie skończyło.

- Wiem, że depresja jest poważną chorobą, ale nie potrafię sobie wyobrazić, że mógłbym sam popaść w taki stan. Nie okazuje zrozumienia dla takich myśli. Myślę, że jest milion różnych sposobów, żeby nie czuć się w depresji, nie mieć takich myśli. Nie jestem doktorem, ale myślę, że to siedzi tylko i wyłącznie w głowie. I co by się nie działo, jesteś sam w stanie sobie z tym poradzić - dodał.

    Słowa byłego kapitana reprezentacji Polski wywołały ogromną burzę w mediach społecznościowych. I nie tylko. Odpowiedziała na nie również Daria Abramowicz, która od lat pracuje w sztabie Igi Świątek jako psycholog. Jak można się domyślać, specjalistka ma w tym temacie zupełnie odmienne zdanie.

    Rozpatruję tę wypowiedź na dwóch płaszczyznach. Każdy z nas ma prawo do osobistych poglądów. Rozumiem, że to są przemyślenia pana Michała Kubiaka i on ma prawo mieć taką opinię, choć ja się z nim nie zgadzam
    powiedziała, cytowana przez tygodnik "Wprost".

    - Ale jest jeszcze druga płaszczyzna, ten bardziej społeczny wymiar. I tutaj nie ma wątpliwości: w tym społecznym wymiarze jest to szkodliwa wypowiedź. Przede wszystkim nie jest związana z wiedzą naukową, medyczną. I co ważne, mówimy tu o znanym sportowcu, który jest autorytetem dla wielu ludzi i swoimi słowami dociera do kibiców - podkreśliła. Abramowicz w wielu wywiadach zaznacza, jak istotne w dzisiejszych czasach jest zadbanie o zdrowie psychiczne.

    W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

    Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

    Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

    Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl, gdzie znajduje się grafik dostępnych specjalistów: lekarzy psychiatrów, prawników i pracowników socjalnych.

    W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

    Czy Daria Abramowicz zdoła wyciągnąć Igę Świątek z kryzysu mentalnego?
    Czy Daria Abramowicz zdoła wyciągnąć Igę Świątek z kryzysu mentalnego?AFP
    Michał Kubiak
    Michał KubiakAFP
    Dwie kobiety na korcie tenisowym, jedna ubrana w białą koszulkę i okulary przeciwsłoneczne, druga w żółtej koszulce i czerwonej czapce, trzymający ręcznik i rakietę tenisową, rozmawiają ze sobą na tle niebieskiej ściany.
    Daria Abramowicz i Iga ŚwiątekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

