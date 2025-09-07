510 kg, absolutny rekord Guinnessa. Znany aktor najsilniejszym człowiekiem świata

Jeszcze do niedawna Eddie Hall, który na gali XTB KSW 105 znokautował Mariusza Pudzianowskiego, dzierżył rekord świata w martwym ciągu. Jego osiągnięcie przebił jednak w lipcu Hafthor Bjornsson - udało mu się podnieść aż 505 kilogramów, co wywołało niemałe poruszenie w mediach.

Hall i Bjornsson od dłuższego czasu pozostawali absolutnie poza konkurencją, jeśli chodzi o możliwości w siłowe, w szczególności w martwym ciągu. Znany z "Gry o tron" aktor postanowił pójść jednak o krok dalej i w weekend dokonał rzeczy niebywałej.

Padł nowy rekord świata w martwym ciągu. Bjornsson podniósł 510 kg

Islandczyk sam pochwalił się w mediach społecznościowych nagraniem kolejnego rekordu w martwym ciągu, jaki udało mu się pobić. Choć wydawało się to niemożliwe, Bjornsson podniósł aż 510 kilogramów, dokładając pięć do poprzedniego rekordu.

Tym samym zapisał się na kartach historii, a także w księdze rekordów Guinnessa. Nie wydaje się, żeby w najbliższym czasie ktoś był w stanie przebić to osiągnięcie, poza nim samym.

Kibice w komentarzach pod nagraniami z próby na 510 kilogramów byli pod wrażeniem, jak "gładko" przebiegło podejście. Dość powiedzieć, że dużo ciężej Bjornssonowi szło "wciąganie" 505 kilogramów w lipcu.

