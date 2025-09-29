47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski - rekord frekwencji i nowi mistrzowie Polski
Ryoma Takeuchi z Japonii oraz Michelle Schaub ze Szwajcarii zwyciężyli w 47. Nationale-Nederlanden Maratonie Warszawskim, który przeszedł do historii jako największy maraton w dziejach polskiej lekkoatletyki. Na jego mecie poznaliśmy także nowych mistrzów Polski - Arkadiusz Gardzielewski wśród mężczyzn oraz Emilia Mazek wśród kobiet. Do udziału zgłosiło się ponad 11 500 biegaczy, by walczyć na królewskim dystansie 42,195 km. Zawodników dopingowały dziesiątki tysięcy kibiców wzdłuż trasy. Warszawa na cały weekend zamieniła się w festiwal biegania, oferując uczestnikom i mieszkańcom niezapomniane sportowe emocje i wyjątkową atmosferę wielkiego miejskiego święta.
Nowi Mistrzowie Polski na mecie W klasyfikacji generalnej triumfowali Ryoma Takeuchi z Japonii, który zwyciężył z czasem 02:11:21, oraz Michelle Schaub ze Szwajcarii, najlepsza wśród kobiet z wynikiem 02:33:41. Po raz pierwszy w swojej historii Maraton Warszawski był równocześnie areną Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w maratonie. Tytuły mistrzowskie wywalczyli - Arkadiusz Gardzielewski - 02:17:37 i Emilia Mazek - 02:35:36, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety. Ceremonia medalowa odbędzie się w niedzielny wieczór podczas uroczystego Wieczoru Mistrzów nad Wisłą. W pierwszej setce znaleźli się przedstawiciele aż 21 państw. Według wstępnych wyników ponad 460 osób pokonało dystans maratonu poniżej 3 godzin, co pokazuje wysoki poziom sportowy wśród amatorów.
Wyniki 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego
Open - mężczyźni
1. Ryoma Takeuchi (Japonia) - 02:11:21
2. Amitai Yonah (Izrael) - 02:15:49
3. Thijs Nijhuis (Dania) - 02:16:46
Open - kobiety
1. Michelle Schaub (Szwajcaria) - 02:33:41
2. Emilia Mazek (Polska) - 02:35:36
3. Anna Bańkowska (Polska) - 02:36:51
Mistrzostwa Polski - mężczyźni
1. Arkadiusz Gardzielewski - 02:17:37
2. Artur Olejarz - 02:20:38
3. Patryk Pawłowski- 02:20:44
Mistrzostwa Polski - kobiety
1. Emilia Mazek - 02:35:36
2. Anna Bańkowska - 02:36:51
3. Joanna Konopko - 02:38:31
Pełne wyniki 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego dostępne są na stronie imprezy.
Rekordowa frekwencja
Tegoroczna edycja Maratonu Warszawskiego zgromadziła rekordową liczbę uczestników, czyniąc go największym maratonem w historii Polski. - Ogromne zainteresowanie biegiem odnotowaliśmy już na etapie zapisów, które przyciągnęły ponad 11 500 osób - podkreśla Marek Tronina, dyrektor biegu.
Łącznie w weekendowych biegach wystartowało około 18 tysięcy osób - od dzieci po seniorów. Obok maratonu, który tradycyjnie rozgrywany jest w niedzielę, dodatkowe emocje zapewniły biegi towarzyszące. 45 minut po starcie maratonu ruszył bieg na 10 km Nice To Fit You Warszawska Dycha. Również w tym biegu padł rekord frekwencji - wcześniejszy limit miejsc został wyczerpany, a zgłoszenia przekroczyły 8 tysięcy. Dzień wcześniej, w sobotę, odbył się Nice To Fit You Mini Maraton - cykl biegów dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat - gdzie łącznie pobiegło 1500 młodych sportowców.
Biegowy weekend w liczbach:
- Uczestnicy maratonu (42,195 km): ponad 11 500 zgłoszeń
- Debiutanci na królewskim dystansie: blisko 5 000
- Kraje reprezentowane przez biegaczy: 104
- Liczba stref kibicowania: 42
- Szacowana liczba kibiców na trasie: dziesiątki tysięcy
- Wolontariusze zaangażowani w organizację: blisko 2 000.
Biegowe święto miasta: kibice i atrakcje dla wszystkich
Organizatorzy podkreślają, że Maraton Warszawski to nie tylko rywalizacja sportowa elity, ale także wielkie wydarzenie społeczne i miejskie święto. Podobnie jak legendarnie głośne maratony w Berlinie czy Londynie, również Warszawa żyła biegiem - 42 zorganizowane strefy kibicowania rozmieszczone na każdym kilometrze trasy zapewniły biegaczom gorący doping na wszystkich etapach zmagań. W wielu punktach kibice tworzyli prawdziwe mini-festiwale z muzyką, hasłami wsparcia i własnymi inicjatywami.
Centrum wydarzeń dla kibiców i rodzin biegaczy była Marathon Fan Zone zlokalizowana przed Pałacem Kultury i Nauki. W tym biegowym miasteczku partnerzy imprezy przygotowali liczne atrakcje: animacje dla dzieci, fotobudki, konkursy, strefy relaksu dla dorosłych oraz wiele innych aktywności, tak aby zaangażować nie tylko biegaczy, ale i ich rodziny oraz wszystkich mieszkańców. Nowością była gra miejska dla kibiców, zachęcająca do odwiedzania kolejnych punktów dopingu na trasie. Nie zabrakło także akcentów kulinarnych - w przeddzień maratonu odbyło się Pierogi Party, czyli wspólna uczta z polskimi pierogami inspirowana tradycją pasta party.
Maraton Warszawski to także bieganie w słusznej sprawie. Od ponad dekady integralną częścią imprezy jest akcja charytatywna #BiegamDobrze, w ramach której setki biegaczy zbierają fundusze na cele społeczne i dobroczynne. W tym roku ponad 1800 osób pobiegło z pomarańczowym numerem charytatywnym, dzięki czemu zebrano już 850 000 zł na wsparcie organizacji pozarządowych. Akcja trwa do 10 października.
47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski był wyjątkowy – zarówno pod względem rekordowej frekwencji, jak i niesamowitej atmosfery, która towarzyszyła biegaczom i kibicom przez cały dzień. To wydarzenie to nie tylko święto biegaczy. Każdy z nas na co dzień ma swój maraton: emocje, wyzwania, trudne momenty. Jako Nationale-Nederlanden wierzymy, że każda droga i każdy wysiłek mają znaczenie, dlatego wspieramy zarówno zawodników na trasie biegu, ale także te osoby, które mierzą się z innymi codziennymi wyzwaniami
Maraton napędza Warszawę - sportowy impuls dla miasta
Impreza takiej skali to nie tylko emocje sportowe, ale również wymierne korzyści dla miasta. Niedawno opublikowany raport Akademii Leona Koźmińskiego i Fundacji Maraton Warszawski wykazał, że łączny efekt ekonomiczny Maratonu i Półmaratonu Warszawskiego dla stolicy przekracza 60 milionów złotych rocznie. Ponad 60 mln zł dodatkowych wydatków przyjezdnych biegaczy, kibiców i organizatorów zasila warszawskie hotele, restauracje, transport i usługi każdego roku. Tegoroczna rekordowa frekwencja biegaczy oraz dziesiątki tysięcy odwiedzających kibiców - potwierdzają te dane w praktyce.
Co ważne, zyski z maratonu to nie tylko kwestie finansowe. Bieg przyczynia się również do promocji miasta i integracji społeczności lokalnej. Według przytoczonego raportu aż 77% uczestników zadeklarowało chęć ponownego odwiedzenia Warszawy, zabierając ze sobą świetne wspomnienia z biegu.