47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski - rekord frekwencji i nowi mistrzowie Polski

Nowi Mistrzowie Polski na mecie W klasyfikacji generalnej triumfowali Ryoma Takeuchi z Japonii, który zwyciężył z czasem 02:11:21, oraz Michelle Schaub ze Szwajcarii, najlepsza wśród kobiet z wynikiem 02:33:41. Po raz pierwszy w swojej historii Maraton Warszawski był równocześnie areną Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn w maratonie. Tytuły mistrzowskie wywalczyli - Arkadiusz Gardzielewski - 02:17:37 i Emilia Mazek - 02:35:36, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety. Ceremonia medalowa odbędzie się w niedzielny wieczór podczas uroczystego Wieczoru Mistrzów nad Wisłą. W pierwszej setce znaleźli się przedstawiciele aż 21 państw. Według wstępnych wyników ponad 460 osób pokonało dystans maratonu poniżej 3 godzin, co pokazuje wysoki poziom sportowy wśród amatorów.

Wyniki 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego

Open - mężczyźni

1. Ryoma Takeuchi (Japonia) - 02:11:21

2. Amitai Yonah (Izrael) - 02:15:49

3. Thijs Nijhuis (Dania) - 02:16:46

Open - kobiety

1. Michelle Schaub (Szwajcaria) - 02:33:41

2. Emilia Mazek (Polska) - 02:35:36

3. Anna Bańkowska (Polska) - 02:36:51

Mistrzostwa Polski - mężczyźni

1. Arkadiusz Gardzielewski - 02:17:37

2. Artur Olejarz - 02:20:38

3. Patryk Pawłowski- 02:20:44

Mistrzostwa Polski - kobiety

1. Emilia Mazek - 02:35:36

2. Anna Bańkowska - 02:36:51

3. Joanna Konopko - 02:38:31

Pełne wyniki 47. Nationale-Nederlanden Maratonu Warszawskiego dostępne są na stronie imprezy.

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski Maciej Krüger materiały prasowe

Rekordowa frekwencja

Tegoroczna edycja Maratonu Warszawskiego zgromadziła rekordową liczbę uczestników, czyniąc go największym maratonem w historii Polski. - Ogromne zainteresowanie biegiem odnotowaliśmy już na etapie zapisów, które przyciągnęły ponad 11 500 osób - podkreśla Marek Tronina, dyrektor biegu.

Łącznie w weekendowych biegach wystartowało około 18 tysięcy osób - od dzieci po seniorów. Obok maratonu, który tradycyjnie rozgrywany jest w niedzielę, dodatkowe emocje zapewniły biegi towarzyszące. 45 minut po starcie maratonu ruszył bieg na 10 km Nice To Fit You Warszawska Dycha. Również w tym biegu padł rekord frekwencji - wcześniejszy limit miejsc został wyczerpany, a zgłoszenia przekroczyły 8 tysięcy. Dzień wcześniej, w sobotę, odbył się Nice To Fit You Mini Maraton - cykl biegów dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat - gdzie łącznie pobiegło 1500 młodych sportowców.

Biegowy weekend w liczbach:

- Uczestnicy maratonu (42,195 km): ponad 11 500 zgłoszeń

- Debiutanci na królewskim dystansie: blisko 5 000

- Kraje reprezentowane przez biegaczy: 104

- Liczba stref kibicowania: 42

- Szacowana liczba kibiców na trasie: dziesiątki tysięcy

- Wolontariusze zaangażowani w organizację: blisko 2 000.

Biegowe święto miasta: kibice i atrakcje dla wszystkich

Organizatorzy podkreślają, że Maraton Warszawski to nie tylko rywalizacja sportowa elity, ale także wielkie wydarzenie społeczne i miejskie święto. Podobnie jak legendarnie głośne maratony w Berlinie czy Londynie, również Warszawa żyła biegiem - 42 zorganizowane strefy kibicowania rozmieszczone na każdym kilometrze trasy zapewniły biegaczom gorący doping na wszystkich etapach zmagań. W wielu punktach kibice tworzyli prawdziwe mini-festiwale z muzyką, hasłami wsparcia i własnymi inicjatywami.

Centrum wydarzeń dla kibiców i rodzin biegaczy była Marathon Fan Zone zlokalizowana przed Pałacem Kultury i Nauki. W tym biegowym miasteczku partnerzy imprezy przygotowali liczne atrakcje: animacje dla dzieci, fotobudki, konkursy, strefy relaksu dla dorosłych oraz wiele innych aktywności, tak aby zaangażować nie tylko biegaczy, ale i ich rodziny oraz wszystkich mieszkańców. Nowością była gra miejska dla kibiców, zachęcająca do odwiedzania kolejnych punktów dopingu na trasie. Nie zabrakło także akcentów kulinarnych - w przeddzień maratonu odbyło się Pierogi Party, czyli wspólna uczta z polskimi pierogami inspirowana tradycją pasta party.

Maraton Warszawski to także bieganie w słusznej sprawie. Od ponad dekady integralną częścią imprezy jest akcja charytatywna #BiegamDobrze, w ramach której setki biegaczy zbierają fundusze na cele społeczne i dobroczynne. W tym roku ponad 1800 osób pobiegło z pomarańczowym numerem charytatywnym, dzięki czemu zebrano już 850 000 zł na wsparcie organizacji pozarządowych. Akcja trwa do 10 października.

47. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski był wyjątkowy – zarówno pod względem rekordowej frekwencji, jak i niesamowitej atmosfery, która towarzyszyła biegaczom i kibicom przez cały dzień. To wydarzenie to nie tylko święto biegaczy. Każdy z nas na co dzień ma swój maraton: emocje, wyzwania, trudne momenty. Jako Nationale-Nederlanden wierzymy, że każda droga i każdy wysiłek mają znaczenie, dlatego wspieramy zarówno zawodników na trasie biegu, ale także te osoby, które mierzą się z innymi codziennymi wyzwaniami

Maraton napędza Warszawę - sportowy impuls dla miasta

Impreza takiej skali to nie tylko emocje sportowe, ale również wymierne korzyści dla miasta. Niedawno opublikowany raport Akademii Leona Koźmińskiego i Fundacji Maraton Warszawski wykazał, że łączny efekt ekonomiczny Maratonu i Półmaratonu Warszawskiego dla stolicy przekracza 60 milionów złotych rocznie. Ponad 60 mln zł dodatkowych wydatków przyjezdnych biegaczy, kibiców i organizatorów zasila warszawskie hotele, restauracje, transport i usługi każdego roku. Tegoroczna rekordowa frekwencja biegaczy oraz dziesiątki tysięcy odwiedzających kibiców - potwierdzają te dane w praktyce.

Co ważne, zyski z maratonu to nie tylko kwestie finansowe. Bieg przyczynia się również do promocji miasta i integracji społeczności lokalnej. Według przytoczonego raportu aż 77% uczestników zadeklarowało chęć ponownego odwiedzenia Warszawy, zabierając ze sobą świetne wspomnienia z biegu.

