4:0 w starciu pogromców Polaków. Sensacja w Edynburgu, lepszy ten "od Szubarczyka"

John Higgins to jedna z legend snookera - 50-letni Szkot czterokrotnie był mistrzem świata, wciąż jest w ścisłej czołówce, nieprzypadkowo nazywany jest "Czarodziejem z Wishaw". Teraz grał niemal u siebie, bo w Edynburgu - o puchar, który ma w swojej kolekcji, ale... bardzo już zakurzony. Bo dwukrotnie w Scottish Open wygrywał, tyle że w połowie lat 90. A wtedy dopiero witał się z elitą.

Nic więc dziwnego, że w Edynburgu dostawał "stół telewizyjny", bo to dla niego ludzie przychodzą tam na snookera. A skorzystał w poniedziałek Antoni Kowalski - jeden z naszych reprezentantów w Main Tourze. 21-letni zielonogórzanin radził sobie dzielnie, wygrał pierwszego frejma, choć też Higgins dawał sygnały, że nie jest w najlepszej formie. W kluczowych momentach wykorzystywał jednak błędy Kowalskiego, a to wystarczyło. No i dopisywało mu szczęście.

Wygrał 4:2, awansował do drugiej rundy. A w niej zmierzył się w środę z Nopponem Saengkhamem z Tajlandii, którego polscy kibice pewnie dobrze już znają. Zawodnik z Tajlandii dwukrotnie w tym roku rywalizował w Main Tourze z 14-letnim Michałem Szubarczykiem. Gładko wygrał w Arabii Saudyjskiej, ale niedawno w UK Championship stoczyli bardzo zacięty pojedynek. Znów jednak końcówka potoczyła się po myśli Azjaty, triumfował 6:3.

Sensacja w Edynburgu. Czterokrotny mistrz świata rozbity przez pogromcę Michała Szubarczyka. Smutek szkockich kibiców

Ze zdecydowaną większością zawodników w Main Tourze Higgins ma oczywiście dodatni bilans spotkań, co jest efektem jego klasy i sukcesów. A z Saengkhamem było niemal na równo - "zaledwie" 6:5 dla mistrza. W Szkocji mierzyli się trzykrotnie, to Tajlandczyk wygrał dwa z tych spotkań, w tym to ich ostatnie - dwa lata temu na poziomie półfinału. W drugiej fazie Noppon był już wyraźnie lepszy, zanotował brejki na 133 i 120 punktów. Wygrał 6:3.

Teraz rywalizacja odbywała się jeszcze w systemie do czterech wygranych frejmów. I podobnie jak w starciu z Kowalskim, Higgins kiepsko zaczął. Popełniał błędy przy wbijaniu, rywal od razu je wykorzystywał. Pierwszego frejma Saengkham wygrał 66:38, drugiego - 77:16. Higgins miał swoje szanse, ale każdy jego szkolny błąd był momentalnie karcony. Jeszcze na taktycznym odstawianiu radził sobie dobrze. A później było już gorzej.

Gdy na początku trzeciego frejma pojawiły się statystyki wbijania, Szkot miał w nich zaledwie 69 procent skuteczności. A Noppon - 84. Później sprawy toczyły się dość szybko. Jeszcze w trzecim frejmie Higgins zdobyłał odrobić większość strat, doszedł na 39:52.

Potwornie mylił się jednak na długich wbiciach, przez cały stół. Gdy zostały już tylko kolorowe na stole, przegrywał 39:65. Wciąż więc miał jeszcze szansę odwrócenia losów. Tajlandczyk jednak szybjko je rozwiał. Wygrał tę rozgrywkę 70:39, a w ostatniej zaliczył brejka na 100 punktów. I to mu wystarczyło. Rozbił Johna Higginsa 4:0, awansował do trzeciej rundy.

Jest też coraz bliżej 32. pozycji w światowym rankingu, co powinno zagwarantować mu udział w niektórych prestiżowych turniejach.

