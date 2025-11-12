35. Bieg Niepodległości w Warszawie z dwoma rekordami: Polski na 10 km i frekwencyjnym!

Wyjątkową atmosferę zapewnili zawodnicy, którzy na linii startu ustawili się w białych i czerwonych koszulkach, tworząc wielką, żywą flagę Polski. Tuż przed rozpoczęciem biegu wspólnie odśpiewali hymn narodowy. Wzdłuż trasy pojawiły się grupy rekonstrukcji historycznej - wśród nich sam Marszałek Piłsudski.

Sportowa rywalizacja - znamy najszybszych!

Po pięciu latach padł nowy rekord Polski kobiet na dystansie 10 km. Dotychczasowy najlepszy wynik pobiła dziś w Warszawie Elżbieta Glinka czasem 32:00. Podium zdominowały Polki, na drugim miejscu uplasowała się Sabina Jarząbek (33:43), trzecia była Klara Strząbała (34:07). W klasyfikacji generalnej mężczyzn zwyciężył Clément Deflandre z Belgii, który pokonał trasę w czasie 28:26. Drugie miejsce zajął Arturs Niklavs Medveds z Łotwy z czasem 28:27 (nowy rekord Łotwy), a na trzeciej pozycji uplasował się Florian Le Pallec z Francji (29:25). Pierwszym z Polaków był Kuba Gajda, który finiszował na piątym miejscu z czasem 30:19. Dwa rekordy narodowe - Polski i Łotwy - podkreślają wysoki poziom sportowy wydarzenia.

Rekordowa frekwencja

Rekordowa liczba uczestników potwierdziła rangę Biegu Niepodległości jako jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Polsce. W biegu głównym na 10 kilometrów finiszowało 18 111 osób, co stanowi najwyższy wynik w historii nie tylko tej imprezy, ale w ogóle wydarzeń biegowych w Warszawie. Jest to zarazem drugi najlepszy wynik jeśli chodzi o pojedynczy bieg w Polsce. Łącznie z dwoma towarzyszącymi dystansami: Milą Niepodległości (dzieci i młodzież) oraz marszem Nordic Walking - zawody zgromadziły ponad 19 tys. uczestników.

Tłumy na trasie i wzdłuż ulic Warszawy pokazały, jak silna jest tradycja tego wydarzenia i jak ważne jest wspólne przeżywanie Święta Niepodległości - niezależnie od wieku, formy aktywności czy sportowego doświadczenia.

Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy dziś stanęli na starcie i z uśmiechem dotarli do mety! Ponad 18 tysięcy biegaczy, ponad 500 uczestników nordic walking oraz blisko pół tysiąca dzieci, które pokonały Milę Niepodległości. Wynik ten napawa dumą i daje ogromne poczucie satysfakcji, że w tym radosnym dniu potrafimy świętować razem - aktywnie, z pasją i z sercem. Dziękuję Wam za piękną atmosferę, za biało-czerwone barwy na trasie i za to, że pokazujecie, jak można łączyć miłość do ruchu z miłością do Ojczyzny. Gratuluję zwycięzcom i wszystkim, którzy dziś podjęli to wyzwanie, niezależnie od wyniku. Każdy, kto uczestniczył w wydarzeniu, jest zwycięzcą. Dziękuję organizatorom, wolontariuszom, służbom miejskim oraz wszystkim zaangażowanym za sprawne przeprowadzenie Biegu Niepodległości. Dzięki Wam Warszawa mogła dziś oddychać sportem i wolnością. Do zobaczenia za rok. Niech żyje Niepodległa! - mówi Renata Kaznowska, Wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Patriotyczne święto

Atmosfera 35. Biegu Niepodległości po raz kolejny udowodniła, że sport może być jednym z najpiękniejszych sposobów wspólnego świętowania. Tuż przed startem tysiące uczestników wspólnie odśpiewało hymn Polski, a ustawieni w białych i czerwonych koszulkach biegacze stworzyli ogromną, żywą flagę rozciągającą się wzdłuż ulic stolicy. Na trasie towarzyszyły im tłumy kibiców, którzy w biało-czerwonych barwach dodawali energii i tworzyli wyjątkową oprawę wydarzenia, a także grupy rekonstrukcji historycznej w tym Grupa Historyczna "Zgrupowanie Radosław". W wydarzenie włączył się także Chór Politechniki Warszawskiej. Bieg Niepodległości stał się symbolem jedności i radości ze wspólnego świętowania - dla wielu mieszkańców Warszawy to już nie tylko sportowe wyzwanie, ale tradycja.

Wspaniała atmosfera, niezwykle wspierający kibice i rekordowa frekwencja - to wszystko sprawiło, że 35. Bieg Niepodległości na długo pozostanie w naszych sercach. Wspaniale było patrzeć na tysiące biegaczy, którzy z radością i dumą świętowali odzyskanie niepodległości w biało-czerwonych barwach. Dla PKO Banku Polskiego to wielka satysfakcja móc wspierać największy bieg w kraju, który jednoczy Polaków we wspólnym celebrowaniu wolności - mówi Krzysztof Dresler, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Warszawska Triada Biegowa

35. Bieg Niepodległości był finałem tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć" - cyklu, który od lat łączy miłość do biegania z ideą pielęgnowania narodowej historii. W skład Triady wchodzą również Bieg Konstytucji 3 Maja i Bieg Powstania Warszawskiego - każde z tych wydarzeń upamiętnia inne, kluczowe momenty w dziejach Polski. Uczestnicy, którzy ukończyli wszystkie trzy biegi, mogli skompletować pełny zestaw medali, tworzących jedną symboliczną kompozycję. Dla wielu z nich to coś więcej niż sportowe osiągnięcie - to osobista forma oddania hołdu historii

Wciąż możesz pobiec!

Dla wszystkich, którzy nie mogli świętować 11 listopada w Warszawie, przygotowano Wirtualny Bieg Niepodległości. To odsłona wydarzenia skierowana do osób z całej Polski i spoza jej granic. Uczestnicy mają do pokonania dystans 10 km w dowolnym miejscu i czasie - między 11 a 18 listopada. To sposób, by symbolicznie dołączyć do wspólnego świętowania i poczuć atmosferę wydarzenia, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zapisy trwają do 18 listopada na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.pl.

- Patrząc dziś na morze biało-czerwonych koszulek na trasie, trudno nie poczuć wzruszenia. Ten bieg od lat łączy ludzi - niezależnie od wieku czy sportowego doświadczenia - a tegoroczna frekwencja pokazała, jak bardzo potrzebujemy takich momentów wspólnoty. Cieszymy się, że 35. edycja Biegu Niepodległości stała się największą w historii i że razem z tysiącami uczestników mogliśmy przeżyć ten dzień w tak wyjątkowy sposób - mówi Magdalena Skrocka, Dyrektorka 35. Biegu Niepodległości.

