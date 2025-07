34. Bieg Powstania Warszawskiego za nami. Warszawa w hołdzie dla Powstańców!

34. Bieg Powstania Warszawskiego przeszedł do historii! 11 tysięcy uczestników pokonało dystanse 5 i 10 kilometrów, by uczcić pamięć bohaterów powstańczego zrywu z 1944 roku. To już druga odsłona tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć". Za kilka dni ruszą zapisy na ostatni bieg z cyklu - 35. Bieg Niepodległości, który odbędzie się, tradycyjnie, 11 listopada. To patriotyzm wyrażony poprzez sport!