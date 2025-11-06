20 tysięcy biegaczy uczci Święto Niepodległości w Warszawie
Ponad 20 tysięcy osób w biało-czerwonych barwach pojawi się na ulicach Warszawy 11 listopada. 35. Bieg Niepodległości ponownie zgromadzi biegaczy, młodych uczestników Mili Niepodległości oraz miłośników nordic walking, którzy wyruszą na trasę, by wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Przed startem uczestnicy odśpiewają hymn i stworzą "żywą" flagę Polski na linii startu. Wzdłuż trasy pojawią się kibice, którzy tradycyjnie towarzyszą biegaczom i nadają wydarzeniu wyjątkowy charakter, budując niezwykłą atmosferę.
Bieg Niepodległości w Warszawie to nieodłączny element obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Od lat gromadzi tysiące biegaczy, którzy w biało-czerwonych barwach wspólnie świętują ten wyjątkowy dzień. Wydarzenie jest współorganizowane przez m.st Warszawę, Fundację "Maraton Warszawski" i Aktywną Warszawę.
35. Bieg Niepodległości odbędzie się tradycyjnie 11 listopada. Punktualnie o 11:11 wystartuje bieg główny na 10 km. Przed rozpoczęciem uczestnicy ustawią się w białych i czerwonych koszulkach, tworząc żywą flagę Polski, a następnie wspólnie odśpiewają hymn narodowy. Organizatorzy zachęcają, by tego dnia założyć biały lub czerwony strój i zająć miejsce zgodnie z wytycznymi: osoby w białych koszulkach od strony torowiska, a w czerwonych po stronie przeciwnej. Start biegu odbywać się będzie w turach, co zapewni płynne i bezpieczne wejście na trasę.
Oprócz biegu głównego zaplanowano również wydarzenia towarzyszące. O godzinie 10:00 wystartuje Mila Niepodległości - bieg dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat na dystansie 1918 metrów, symbolicznie nawiązującym do roku odzyskania niepodległości. W programie znalazł się także marsz Nordic Walking na dystansie 5 km, przeznaczony dla osób preferujących spokojniejszą formę aktywności.
- 11 listopada to dzień, który przypomina nam, jak cennym darem jest wolność. Cieszę się, że w Warszawie potrafimy świętować ten wyjątkowy moment wspólnie - aktywnie, z pasją i w biało-czerwonych barwach. Bieg Niepodległości to nie tylko sportowa rywalizacja, ale piękny symbol jedności, pamięci i dumy z bycia Polakami - mówi Renata Kaznowska, Wiceprezydentka m.st. Warszawy.
W wydarzeniu weźmie udział ponad 20 tysięcy osób - to wyraźny sygnał, że Bieg Niepodległości pozostaje jedną z najważniejszych biegowych tradycji w Warszawie. Na starcie staną zawodnicy o różnych poziomach doświadczenia, łącząc sportową rywalizację z ideą wspólnego świętowania. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Warszawy do kibicowania - obecność widzów wzdłuż trasy zawsze dodaje uczestnikom energii i wzmacnia patriotyczny charakter wydarzenia.
Do kibicowania zaprasza również PKO Bank Polski - główny sponsor 35. Biegu Niepodległości:
- PKO Bank Polski od wielu lat wspiera wydarzenia, które łączą społeczność wokół takich wartości, jak wolność, aktywność i wspólnota. Jesteśmy dumni, że około 21 000 biegaczy uczci rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości aktywnie. Wspólnie stworzymy biało-czerwoną flagę i dumnie ruszymy na trasę, pokonując każdy kolejny krok. To święto nas wszystkich, więc zachęcam również kibiców do przybycia na 35. Bieg Niepodległości, wspierania biegaczy i dzielenia się pozytywną energią - mówi Krzysztof Dresler, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.
Na mecie każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal inspirowany narodowymi motywami. To wyróżnienie za sportowy wysiłek, ale także wyraz szacunku dla historii i wartości, które łączy to wydarzenie.
35. Bieg Niepodległości stanowi zwieńczenie tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć", w skład której wchodzą także Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego. Każde z tych wydarzeń upamiętnia ważne momenty w historii Polski, łącząc sportową rywalizację z ideą pielęgnowania pamięci narodowej. Medale z trzech biegów tworzą wspólną całość - symboliczny zestaw, który układa się w obraz polskiej drogi do wolności.
- W Biegu Niepodległości piękne jest to, że łączy ludzi w każdym wieku i na każdym poziomie sportowym. Na starcie stają doświadczeni biegacze, debiutanci, rodziny i osoby, które specjalnie przyjeżdżają do Warszawy, by wspólnie przeżyć ten dzień. To wydarzenie pełne emocji i poczucia wspólnoty. Najpiękniejsze jest to, że każdy daje coś od siebie, a razem tworzymy wydarzenie, z którego Warszawa naprawdę może być dumna - mówi Magdalena Skrocka, Dyrektorka 35. Biegu Niepodległości.
Pakiety startowe na 35. Bieg Niepodległości można odebrać w Biurze Zawodów w Westfield Arkadia (ul. Jana Pawła II 82, Warszawa), na poziomie 0, przy wejściu głównym. Biuro będzie otwarte w dniach 7-10 listopada. Dokładne godziny pracy oraz informacje dotyczące odbioru pakietów dostępne są na stronie: https://biegniepodleglosci.waw.pl/biuro-zawodow/
W dniu biegu (11 listopada) biuro będzie zamknięte. Jedynie uczestnicy przyjeżdżający spoza Warszawy będą mogli odebrać wcześniej opłacone pakiety między 8:00 a 10:00.