17-letnia Polka zadziwiła świat. Trener nie kryje: było "wow", ale też zaskoczenie

TS Wisła Kraków dochowała się wielu olimpijek w gimnastyce sportowej. Wiślaczki od wielu lat są najlepszą drużyną w Polsce.

W igrzyskach olimpijskich - i to przywożąc medale - startowały Barbara Ślizowska i Lidia Szczerbińska. Poza nimi w tej najważniejszej dla sportowca imprezie wystąpiły jeszcze inne zawodniczki TS Wisła: Halina Daniec, Wiesława Lech-Czepiec, Lucyna Ochmańska-Bilska i Barbara Zięba, Małgorzata Sosin, Katarzyna Jurkowskiej-Kowalskiej i Gabriela Janik-Sasnal. Na najlepszej drodze, by dokonać tego samego, jest zaledwie 17-letnia Maria Drobniak.

Trener kadry: Marysia pokazała ogrom swoich możliwości

To mistrzyni Polski w każdej kategorii wiekowej, a teraz osiągnęła ona światowy sukces, wygrywając w Warnie zawody Pucharu Świata w gimnastyce sportowej na równoważni. Drobniak wygrała z wynikiem 12,866 pkt. To był pierwszy sukces polskiej gimnastyczki w zawodach tej rangi od 10 lat i zwycięstwa Jurkowskiej-Kowalskiej.

- Ta wygrana ogromnie nas cieszy. W Pucharze Świata, bez względu na obsadę, startują już dziewczyny na bardzo wysokim poziomie. Dlatego nie jest tak łatwo o sukces. Potrzebne są zatem lata treningów, wsparcie z różnych stron, ale też mocna psychika. Nam się to udało, bo Marysia pokazała ogrom swoich możliwości. Wspięła się w swojej karierze gimnastycznej na wyżyny i dzięki temu jest sukces. Zrobimy wszystko, by to nie był jednorazowy wyskok - mówił Mariusz Kulbicki, trener kadry narodowej w gimnastyce sportowej kobiet, w rozmowie z Interia Sport.

Szkoleniowiec podkreśla, że wielki wkład w ten sukces ma jego żona Małgorzata Solarz-Kulbicka, która zarządza sekcją gimnastyczną TS Wisła i jest jednocześnie wiceprezeska Polskiego Związku Gimnastycznego.

Ona wykonała z Marysią dużą pracę na równoważni i ma wielki wkład w ten sukces. To zawodniczka o bardzo dużym talencie i wielkich chęciach do pracy. Wykonuje nasze polecenia. To jest bardzo istotne, by zawodniczka miała z trenerami dobry kontakt

Przebiła się i jest w świadomości sędziów

Szkoleniowiec podkreśla, ze ten sukces w Warnie może mieć niebagatelne znaczenie w przyszłości.

- W gimnastyce jest tak, że trzeba się pokazywać, by sędziowie, którzy oceniają układy, dostrzegły i widziały pracę zawodniczki. Do pewnego poziomu trzeba się zatem przebijać. Nam się to udało - powiedział Kulbicki, który podkreślił wielkie wsparcie klubu.

Trener kadry zauważył, że zarówno Drobniak, jak i utytułowana Marta Pihan-Kulesza wywalczyły w Warnie przepustkę na mistrzostwa Europy, które odbędą się w sierpniu w Zagrzebiu.

Całe życie poświęciła gimnastyce. Trenuje 7-8 godzin dziennie, nie chodzi do szkoły

Drobniak już od szkoły podstawowej trenuje gimnastykę. Mieszka w Krakowie, ale dojazd na zajęcia zajmuje jej około 40 minut.

- Na zajęcia z gimnastyki przyszłam z mamą, bo chciałam w ogóle zobaczyć, co to jest. Spodobało mi się, jak robili salta i zostałam. Spodobał mi się ten sport - przyznała Drobniak w rozmowie z Interia Sport.

Oczywiście trenuje ona na każdym z przyrządów, ale najpewniej i najlepiej czuje się w ćwiczeniach wolnych oraz na równoważni.

Wiem, że przede mną jeszcze wiele pracy, by dołączyć do światowej czołówki. Przede wszystkim muszę czyściej wykonywać elementy, ale też trzeba też podnieść ich trudność. Najważniejsze w gimnastyce jest to, by się nie poddawać, kiedy coś nie wychodzi. Trzeba wykonywać poszczególne elementy wiele razy. To są setki powtórzeń. Nie ma innej drogi

Drobniak codziennie na sali gimnastycznej spędza siedem-osiem godzin. Nie ma zatem możliwości, by uczyła się w normalnym trybie. Dlatego uczęszcza do Szkoły w Chmurze.

- Jestem introwertyczną osobą, więc nie brakuje mi kontaktu z rówieśnikami - powiedziała.

W rodzinie nie było tradycji sportowych, ale Marysia była zapatrzona w swoją siostrę, która z kolei uprawia akrobatykę sportową.

Drobniak marzy o igrzyskach, ale zdaje sobie sprawę z tego, jak trudne to będzie zadanie. Jeszcze trudniejszym będzie walka o medale w światowych imprezach.

- To może być bardzo trudne do osiągnięcia, ale trzeba sobie wysoko zawieszać poprzeczkę - zakończyła polska 17-latka.

- Przed nami jeszcze wiele pracy, bo Europa i świat nam uciekły, ale gonimy i zmierzamy w tym kierunku, by były noty w granicach 15 punktów. Chciałbym, by te układy były przynajmniej na takim poziomie, żeby Marysia walczyła o finały mistrzostw Europy. Medal? To było coś wspaniałego, ale na razie nie mogę sobie tego wyobrazić. Do tego jednak dążymy - dodał trener kadry.

Maria Drobniak Dita Alangkara East News

Od lewej: Marta Pihan-Kulesza, Maria Drobniak i trener Mariusz Kulbicki PZG materiały prasowe

Maria Drobniak w ćwiczeniach na poręczach Denis Vakhrushev/FIG materiały prasowe

Złoty medal Marii Drobniak PZG materiały prasowe

