16-latek w kadrze Polski na MŚ. Polscy bracia ruszają na podbój

Marek Kulczycki był absolutnym bohaterem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata juniorów i młodzieżowców, jakie odbywały się na torze Kolna w Krakowie. 16-latek zdobył trzy medale - złoty i dwa brązowe, ale miał apetyt na znacznie więcej.

Już pierwszego dnia Kulczycki zdobył złoty medal w próbie czasowej w kayak crossie. Światowa Federacja Kajakowa (ICF) od pewnego czasu przyznaje medale w tej konkurencji. Potem dołożył on brąz w slalomie klasycznym w K-1, a kolejne trzecie miejsce zajął w kayak crossie.

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Tacy bracia to skarb. Warto zapamiętać te nazwiska

- To były dla mnie bardzo udane mistrzostwa. Chyba nikomu nie udało się zdobyć trzech indywidualnych medali, więc pod tym względem mogę być naprawdę zadowolony. Marzyłem o trzech złotych medalach, wracam z jednym złotem i dwoma brązowymi. Oczywiście zawsze chce się więcej, ale taki dorobek biorę w ciemno - mówił po zawodach Marek Kulczycki.

16-latek z Krakowskiego Klubu Kajakowego KKK Kraków poszedł w ślady Klaudii Zwolińskiej, która przed rokiem wróciła z trzema medalami z seniorskich mistrzostw świata. Fachowcy wróżą Krakowianinowi wielką karierę, a on sam jeszcze większą swojemu młodszemu bratu - Konradowi. Ten pobił światowy rekord, bo w mistrzostwach świata juniorów nigdy nie uczestniczył nikt tak młody, a on w debiucie zajął szóste miejsce w C-1.

Ma większy talent ode mnie. Będzie robił naprawdę świetne wyniki i będzie lepszy ode mnie. To mój kochany braciszek, któremu bardzo pomagam

Tak młody Polak nie startował nigdy w mistrzostwach świata

Marek Kulczycki, choć ma dopiero 16 lat, to jednak jest mocno zbudowany fizycznie. Parametrami góruje nad rywalami. I to wykorzystał.

- Najbardziej cieszy mnie ten brązowy medal w K-1. Stać mnie było nawet na walkę o złoto, ale jestem typem, który lubi ryzykować. Tutaj chciałem mieć pewny medal, bo gdybym go nie zdobył, to byłaby porażka - mówił ubiegłoroczny złoty medalista Letniego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy.

On pozwala mieć nadzieję na to, że nasze męskie K-1 w slalomie nie zginie, bo wciąż prym w kadrze wiodą weterani. Kulczycki był wielką sensacją krajowych kwalifikacji. Wywalczył miejsce w kadrze na mistrzostwa świata w kayak crossie. Tak młodego zawodnika w kadrze na tej imprezie Polska jeszcze nie miała. Ostatnim takim młodzieniaszkiem był w 2002 roku Grzegorz Polaczyk, który miał 17 lat, gdy wystąpił w K-1. Dwa lata później pojechał na igrzyska olimpijskie do Aten, gdzie zajął siódme miejsce.

Kulczycki właśnie startem w Oklahomie zacznie olimpijskie kwalifikacje. Nie jest wykluczone, że za dwa lata zobaczymy go w czasie igrzysk w Los Angeles.

Bracia Kulczyccy z kajakarstwem są związani od dziesięciu lat. Początkowo razem z ojcem - Markiem - pływali po rzekach. Tam uczyli się czucia i rozumienia wody. Zresztą do tej pory wolą bardziej dzikie tory niż sztuczne, jak ten w Krakowie. Jednak to właśnie na torze Kolna podnoszą na co dzień swoje umiejętności, bo to jest stała baza polskiej kadry.

Nasz bohater z Krakowa na co dzień uczy się w XXVII Liceum Ogólnokształcącym na Salwatorze. Niedawno odbierał świadectwo z paskiem, więc nie ma problemów z nauką, choć kajakom poświęca wiele czasu.

- Marek i Konrad to są niesamowicie utalentowani kajakarze. To przyjemność z nimi pracować. Zresztą do klubu dostałem ich już znakomicie przygotowanych przez rodziców - powiedział Marcin Pochwała, asystent trenera głównego kadry, który jest czterokrotnym olimpijczykiem i medalistą mistrzostw świata, a obecnie jest szkoleniowcem w KKK Kraków.

Marek Kulczycki Łukasz Szeląg materiały prasowe

Konrad Kulczycki Łukasz Szeląg materiały prasowe

Konrad Kulczycki Łukasz Szeląg materiały prasowe





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