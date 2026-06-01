14-letni Szubarczyk był tym najmłodszym. Znów rekord. 59-letni debiutant na drodze Polaka
Zaledwie 14 miesięcy temu cały snookerowy świat mówił o zaledwie 14-letnim Michale Szubarczyku, który dzięki grze w finale mistrzostw Europy wywalczył dwuletnią przepustkę do zawodowego Main Touru. I uczynił to jako najmłodszy gracz w historii. W przyszłym tygodniu zawodnik z Lublina zacznie swój drugi zawodowy sezon, od eliminacji China Open. W Leicester wystąpią też Mateusz Baranowski i Antoni Kowalski, o którym głośno było w kwietniu, po historycznym awansie do Crucible. A teraz znów świat spojrzy na jego spotkanie - za sprawą rywala. Czyli najstarszego w historii debiutanta.
Sezon 2025/26 zakończył się cztery tygodnie temu - finałem mistrzostw świata, w którym Wu Yize pokonał Shauna Murphy'ego 18:17. To dla elity, bo po zmaganiach w Crucible zaczęły się jeszcze ostatnie turnieje, które wyłoniły nowych posiadaczy dwuletnich przepustek do Main Touru.
Polska utrzymała stan posiadania - kartę ostatecznie zachował bowiem Antoni Kowalski, dzięki awansowi do finałowej fazy mistrzostw świata. Michał Szubarczyk i Mateusz Baranowski dopiero teraz będą walczyć o utrzymanie się w elicie, w zdecydowanie lepszej sytuacji jest młody zawodnik z Lublina.
A była też realna szansa na poprawienie tego dorobku - w zakończonym wczoraj Q School 2 do półfinału swojej drabinki awansował bowiem Sebastian Milewski. Aktualny mistrz świata U-21 federacji IBSF potrzebował jeszcze dwóch zwycięstw, przegrał jednak ze znacznie bardziej doświadczonym Stuartem Carringtonem, który ostatecznie wrócił do elity.
World Snooker Tour. Pierwsze mecze Polaków w sezonie 2026/27. Najstraszy profesjonalista w historii rywalem bohatera z Crucible
W poniedziałek pojawiły się już wyniki losowania eliminacji do China Open, który wraca do kalendarza po siedmioletniej przerwie. I w pewnym sensie ma zastąpić Saudia Arabia Masters, choć to jednak dwukrotnie mniejszy budżet.
Kwalifikacje do tego turnieju są aż czterostopniowe - odbędą się w Mattioli Arena w Leicester. Tylko najlepsza "16" z rankingu ma pewne miejsce w finałach, które w sierpniu odbędą się w Taiyuan.
Szubarczyk, dzięki bardzo dobrym występom w swoim pierwszym sezonie w Main Tourze, zaczynie rywalizację od drugiej rundy - w czwartek 11 czerwca zmierzy ze zwycięzcą pojedynku: Ross Muir (Szkocja) - Cheung Ka Wai (Hongkong). I będzie faworytem. A jeśli wygra, o finał kwalifikacji zmierzy się z Chińczykiem Zhangiem Andą, jeszcze dwa lata temu dziesiątym na świecie.
Rywalem Mateusza Baranowskiego będzie z kolei amator z Anglii - Simon Blackwell. A jeśli aktualny mistrz Polski wygra, o trzecią rundę zmierzy się z Anglikiem Ianem Burnsem. Później zaś będzie już czekał były mistrz świata Stuart Bingham.
Najciekawszy będzie jednak mecz Antoniego Kowalskiego, czyli pierwszego Polaka, który wystąpił w finałowej fazie mistrzostw świata. I choć przegrał z Markiem Williamsem w 1/16 finału, został wybrany przez graczy... najlepszym zawodnikiem kwietnia w tourze. Bo dzięki temu obronił swoją profesjonalną kartę.
Teraz jednak musi zaczynać zdobywanie punktów od nowa, zarazem i czekają go potyczki już w pierwszych fazach turniejów. A w Leicester zmierzy się z Anglikiem Paulem Norrisem, który tym spotkaniem przejdzie do historii. Jakiś czas temu wyjechał bowiem, za żoną, do Australii, wciąż grał amatorsko w snookera. I poprzez Mistrzostwa Azji i Pacyfiku wywalczył przepustkę do Main Touru.
A dlaczego to takie niezwykłe? Bo latem skończy... 60 lat. Stał się najstarszym profesjonalistą-debiutantem w historii. I ma dystans do siebie.
- Ze mną w Main Tourze jest trochę tak, jakby Arsenal pozyskał 39-letniego nieznanego piłkarza z niższych ligi - powiedział, cytowany przez The Argus. I dodał:
Moim marzeniem jest wygranie jakiegoś wydarzenia, ale w moim wieku jest to niezwykle mało prawdopodobne. To byłoby jak zdobycie Złotej Piłki
Mecz Kowalski - Norris w środę 10 czerwca o godz. 15.30.