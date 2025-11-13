14-letni Polak mistrzem świata. O jego wyczynie mówi cały świat

Michał Szubarczyk urodził się 12 stycznia 2011 roku w Lublinie, w rodzinie od lat związanej ze snookerem. Jego ojciec, Kamil, jest certyfikowanym trenerem European Billiards and Snooker Association oraz sędzią, a mama Barbara również zajmuje się sędziowaniem zawodów. W takim otoczeniu pasja do gry pojawiła się naturalnie.

Po licznych triumfach na polskich stołach snookerowych, lublinianin coraz śmielej zaznacza swoją obecność na arenie międzynarodowej. W 2024 roku, mając zaledwie 13 lat, został mistrzem świata IBSF do lat 21, rywalizując z przeciwnikami często o kilka lat starszymi. Rok 2025 przyniósł mu kolejne tytuły - mistrza Europy w kategoriach do 16 i 18 lat. Teraz na swoje konto dopisał kolejny sukces - zdobył w Katarze amatorskie mistrzostwo świata International Billiards & Snooker Federation.

Michał Szubarczyk z tytułem mistrza świata. Ma tylko 14 lat

Już od pierwszych dni turnieju widać było, że Polak przyjechał do Kataru po coś więcej niż tylko cenne doświadczenie. Faza grupowa nie sprawiła mu najmniejszych problemów, a w fazie pucharowej jego forma rosła z meczu na mecz. W ćwierćfinale wyeliminował broniącego tytułu Pakistańczyka Muhammada Asifa, a w półfinale pewnie pokonał Nicolasa Mortreux z Francji.

Mecz o mistrzostwo z Alego Alobaidlim rozpoczął się od niezwykle zaciętej partii, która trwała niemal 75 minut. Choć początkowo lepszy okazał się Katarczyk, młody Polak szybko odzyskał rytm gry i przejął pełną kontrolę nad pojedynkiem. Od drugiej partii Szubarczyk prezentował snooker na najwyższym poziomie - pewny, dojrzały i niezwykle skuteczny. Ostatecznie oddał rywalowi tylko jedną kolejną partię, a spotkanie zakończył efektownym breakiem 76 punktów, pieczętując w ten sposób swój tytuł mistrza świata. Z Katarczykiem wygrał ostatecznie 5:2.

Wszystkie te osiągnięcia sprawiły, że Szubarczyk otrzymał przepustkę do zawodowego świata snookera. Dzięki karcie World Snooker Tour na sezony 2025/2026 i 2026/2027 stanie się najmłodszym graczem w historii tej prestiżowej serii.

Michał Szubarczyk VCG Getty Images

