Partner merytoryczny: Eleven Sports

14-letni Michał Szubarczyk czekał do ostatniego roku. Oto co dokładnie napisał

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Aktualizacja

Już w najbliższy poniedziałek Michał Szubarczyk zacznie w Ponds Forge International Sports Centre w Sheffield zmagania w kwalifikacjach German Masters - będzie to jego pierwszy występ w 2026 roku. Zarazem według angielskiego dziennika Metro był jednym z 20 największych wygranych kończącego się właśnie roku. Czy słusznie? Już w Sylwestra 14-latek zamieścił post w swoich mediach społecznościowych - zawiera imponującą listę. Co więc wymienił?

Młody mężczyzna w skupieniu wykonuje uderzenie kijem bilardowym nad zielonym stołem do snookera, koncentrując się na białej bili. W tle znajduje się ciemny wzorzysty panel i część publiczności.
Michał Szubarczykscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

Nigdy w historii nie było wejścia do zawodowego świata snookera tak młodego zawodnika. Kiedyś zabraniały tego przepisy w Wielkiej Brytanii, ale od kilkunastu lat ograniczenia wieku nie ma. W 2011 roku status zawodowca uzyskał 15-letni wtedy Kacper Filipiak, słynny Ronnie O'Sullivan wróżył mu wielką karierę. Tej jednak nie zrobił.

A w marcu tego roku jego osiągnięcie przebił właśnie Michał Szubarczyk - trzy miesiące po swoich 14. urodzinach. Akceptację zaproszenia do Main Touru musieli potwierdzić jego rodzice - i zrobili to.

A Michał już zaczął wygrywać ze znacznie starszymi rywalami. Najgłośniej było oczywiście o triumfie z Jimmym Whitem w eliminacjach UK Championship, choć większą sportową wartość miały inne. Choćby następne z Jordanem Brownem w Wigan czy z Martinem O'Donnellem w eliminacjach Xi'an Grand Prix.

Zobacz również:

Legendarny Ronnie O'Sullivan (z lewej) i Michał Szubarczyk
Inne sporty

Anglicy zaskoczyli. 14-letni Michał Szubarczyk tuż przed Ronniem O'Sullivanem

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Polak ma jeszcze kilka zawodowych startów w tym sezonie, ale kluczowy będzie ten kolejny. To dopiero wówczas będzie musiał potwierdzić, że należy mu się miejsce w World Snooker Tour.

    Michał Szubarczyk zamieścił wpis w ostatnim dniu 2025 roku. Wszystko dokładnie wymienił

    Ten kończący się rok to nie jest jednak wyłącznie Main Tour - młody zawodnik z Lublina zapisał się na snookerowych kartach kilkoma innymi znaczącymi osiągnięciami. To właśnie one sprawiły, ze dziennik Metro uznał go za jednego z dwudziestu wygranych tego sezonu, obok wielkich sław snookera. A dokładniej - sklasyfikował go na 15. pozycji, tuż przed O'Sullivanem.

    Zobacz również:

    Michał Szubarczyk
    Inne sporty

    Szubarczyk rezygnuje z walki o tytuł w mistrzostwach. Jest decyzja 14-latka

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Michał swój wpis zaczął od sformułowania: "To był dobry rok".

      I zaczął wymieniać swoje osiągnięcia: mistrz Europy do lat 16, mistrz Europy do lat 18, wicemistrz Europy seniorów, obroniony tytuł mistrza Polski w snookerze 6 REDS, mistrz świata amatorów, sześć wygranych meczów w Main Tourze, pierwszy 100-punktowy frejm w turnieju zawodowców.

      To ostatnie miało miejsce w UK Championship - w starciu z Nopponem Saengkhamem z Tajlandii. Szubarczyk w piątym frejmie zdobył 106 punktów z rzędu, w kolejnym zaś - 92. I wtedy wyrównał wynik spotkania na 3:3. Przegrał tamten mecz, ale po pięknej walce.

      Lista młodego Polaka jest imponująca. Lublinianin "dorzucił ekstra"... wizytę w historycznym muzeum Polskich Dywizjonów Bojowych - tam działała dawna baza RAF Ingham.

      A swój post Szubarczyk zakończył informacją, że choć to Sylwester, to czas na... trening. Nic dziwnego, w niedzielę zapewne będzie już w Sheffield, a tam w przyszłym tygodniu czekają go co najmniej dwa, a miejmy nadzieję, że aż pięć spotkań. Bo tyle musi wygrać, aby wejść do głównych faz German Masters i Welsh Open.

      Zobacz również:

      Krzysztof Ratajski i Luke Littler powalczą o awans do półfinału MŚ w darcie
      Inne sporty

      Krzysztof Ratajski już wie. Nocne ogłoszenie ws. ćwierćfinału MŚ. Doszło do zmiany

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk
      Młody mężczyzna ubrany w czarną marynarkę z polskimi emblematami sportowymi siedzi obok starszego mężczyzny w czarnej koszulce polo przy stole. Przed nimi znajduje się laptop oraz butelka napoju. W tle widoczne są liście dużych roślin.
      Michał Szubarczyk i jego tata Kamil w studiu Kanału ZeroScreen za Youtube/Kanał Zeromateriał zewnętrzny
      Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja