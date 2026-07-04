Choć po igrzyskach olimpijskich w Paryżu wszyscy mówili o złocie Aleksandry Mirosław, to nie należy zapominać o brązowym medalu, który wywalczyła jej imienniczka - Aleksandra Kałucka. Jej siostra bliźniaczka - Natalia - również bryluje na międzynarodowej scenie wspinaczki sportowej.

Obecnie obie uczestniczą w turnieju Pucharu Świata w Krakowie. Podobnie jak rok temu, kiedy Natalia zajęła czwarte, a Aleksandra siódme miejsce. Pierwsza z nich przegrała wówczas bój o trzecią lokatę z Mirosław.

Podczas piątkowych kwalifikacji siostry Kałuckie zakwalifikowały się do finałów. Tym razem Aleksandra była czwarta (6,38 s), a Natalia szósta (6,47 s). Przed zawodami na Rynku, w stolicy województwa małopolskiego, Ola zajmowała 13., a jej siostra szóstą pozycję w światowym rankingu. W tym sezonie PŚ Aleksandra wygrała imprezę w Wujiang (maj), gdzie osiągnęła czas 6,09, Natalia była wtedy czwarta.

Natalia Kałucka ze srebrnym medalem na PŚ w Krakowie

W sobotę o godz. 12:00 rozpoczęły się finały. W pierwszej rundzie - kiedy na czterech torach biegły jednocześnie cztery zawodniczki, a dwa najlepsze czasy oznaczały awans do ćwierćfinału - Aleksandra Kałucka wystąpiła w trzecim biegu z Anną Brożek, Isis Rothfork z USA oraz Koreanką Hanareum Sung. Natalia Kałucka walczyła z Chinkami: brązową medalistką MŚ 2025 Yafei Zhou i Yumei Qin oraz Włoszką Sarą Strocchi.

W swoim pierwszym biegu Ola była najlepsza (czas 6,55 s). Niestety awansu nie wywalczyła Brożek, która poślizgnęła się w połowie rywalizacji. Natalia też wygrała swój bieg - 6,68 s. Potem obie siostry Kałuckie zameldowały się w półfinale. Aleksandra w swoim walczyła z nową rekordzistką świata - Emmą Hunt. I niestety zajęła trzecie miejsce (6,31 s). Wygrała Amerykanka, a druga była Indonezyjka Desak Made Rita Kusuma Dewi, która była lepsza o 0,01, dzięki czemu awansowała do finału.

Za to Natalia w swoim półfinale - wspólnie z Olą Mirosław - awansowała do finału z czasem 6,37 s. W walce o medale oglądaliśmy więc dwie Polki. Bardziej doświadczona popełniła falstart. W takiej sytuacji Natalia Kałucka była już pewna medalu - skończyło się na srebrze z czasem 6,62 s. Złoto zgarnęła Indonezyjka Desak Made Rita Kusuma Dewi (6,54 s), a trzecia była Emma Hunt, (11,37 s), czyli nowa rekordzistka świata (5,99 s).

Aleksandra Kałucka Michał Woźniak/Dzień Dobry TVN East News

Natalia Kałucka ATTILA KISBENEDEK AFP





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