0.005 sekundy decydowało o medalu. Polska gwiazda w finale World Games

Michał Chmielewski

W piątek 15 sierpnia byliśmy świadkami zaciętej rywalizacji we wspinaczce sportowej kobiet na World Games. Do samego finału dotarła Natalia Kałucka, która dosłownie otarła się o medal. Nasza reprezentantka ostatecznie zajęła czwarte miejsce, choć do zgarnięcia krążka zabrakło jej... 0.005 sekundy. Brąz zdobyła Rajiah Sallsabillah.

Natalia Kałucka (z prawej)
Natalia Kałucka (z prawej)TENZIN NYIDA / XINHUA / Xinhua via AFP / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

World Games to międzynarodowa impreza, w której do rywalizacji przystępują zawodnicy dyscyplin, które nie są stale reprezentowane na igrzyskach olimpijskich. Wydarzenie to odbywa się co cztery lata, rok po igrzyskach. Obecnie od 7 sierpnia sportowcy występują w chińskim Chengdu.

W piątkowe południe przeprowadzone zostały zawody kobiet we wspinaczce sportowej na czas. Zorganizowano je na aż czterech torach. Bezpośrednią kwalifikację do ćwierćfinału zdobyła Natalia Kałucka. Reprezentantka Polski zajęła szóste miejsce.

Aleksandra Kałucka: Chciałabym podziękować osobie, której troszkę zabrałam możliwość startu w Paryżu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Kałucka już witała się z gąską. Zdecydowały tysięczne sekundy

W ćwierćfinale Polka uzyskała czas 6,95 s, dzięki czemu zameldowała się w półfinale, awansując z drugiego miejsca. W nim spisała się jeszcze lepiej. Dzięki wynikowi 6,90 s znalazła się w samym finale.

Wszystko wskazywało na to, że Kałucka ma wielkie szanse na medal. Jak się okazało, w finałowym biegu decydowały... tysięczne sekundy.

Nasza zawodniczka zakończyła rywalizację z czasem 6,965 s. To dało jej czwarte miejsce. Trzecia Indonezyjka Rajiah Sallsabillah uzyskała czas 6,951 s, czyli pięć tysięcznych szybciej od Polki. Podium uzupełniły Chinka Qin Yu Mei (2. miejsce, czas 6,42 s) oraz triumfatorka całych zawodów - druga z reprezentantek Indonezji - Desak Made Rita Kusuma Dewi (czas 6,35 s).

Młoda kobieta w sportowej bluzie z polskimi emblematami stoi na tle ściany wspinaczkowej, wyraża skupienie lub emocje, jej włosy spięte są w kok.
Natalia KałuckaATTILA KISBENEDEKAFP
Dwie kobiety siedzące za stołem podczas konferencji prasowej, na tle ściany z logotypami sponsorów i organizatorów IFSC Climbing World Cup Kraków 2025; jedna z nich mówi do mikrofonu, na stole butelki z wodą mineralną.
Natalia Kałucka, Aleksandra KałuckaArtur BarbarowskiEast News
Natalia Kałucka (z lewej) i Aleksandra Mirosław
Natalia Kałucka (z lewej) i Aleksandra MirosławWANG XUZHONG / XINHUA / Xinhua via AFPAFP

