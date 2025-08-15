0.005 sekundy decydowało o medalu. Polska gwiazda w finale World Games

World Games to międzynarodowa impreza, w której do rywalizacji przystępują zawodnicy dyscyplin, które nie są stale reprezentowane na igrzyskach olimpijskich. Wydarzenie to odbywa się co cztery lata, rok po igrzyskach. Obecnie od 7 sierpnia sportowcy występują w chińskim Chengdu.

W piątkowe południe przeprowadzone zostały zawody kobiet we wspinaczce sportowej na czas. Zorganizowano je na aż czterech torach. Bezpośrednią kwalifikację do ćwierćfinału zdobyła Natalia Kałucka. Reprezentantka Polski zajęła szóste miejsce.

Kałucka już witała się z gąską. Zdecydowały tysięczne sekundy

W ćwierćfinale Polka uzyskała czas 6,95 s, dzięki czemu zameldowała się w półfinale, awansując z drugiego miejsca. W nim spisała się jeszcze lepiej. Dzięki wynikowi 6,90 s znalazła się w samym finale.

Wszystko wskazywało na to, że Kałucka ma wielkie szanse na medal. Jak się okazało, w finałowym biegu decydowały... tysięczne sekundy.

Nasza zawodniczka zakończyła rywalizację z czasem 6,965 s. To dało jej czwarte miejsce. Trzecia Indonezyjka Rajiah Sallsabillah uzyskała czas 6,951 s, czyli pięć tysięcznych szybciej od Polki. Podium uzupełniły Chinka Qin Yu Mei (2. miejsce, czas 6,42 s) oraz triumfatorka całych zawodów - druga z reprezentantek Indonezji - Desak Made Rita Kusuma Dewi (czas 6,35 s).

