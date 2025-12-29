Krzysztof Ratajski - Luke Woodhouse w 4. rundzie MŚ w darcie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 30 grudnia 2025 godz. 13:40Krzysztof Ratajski, po dramatycznym zwycięstwie 4:3 nad Wesleyem Plaisierem, awansował do 1/8 finału MŚ, gdzie zmierzy się z Anglikiem Luke’em Woodhouse’em. Polak w drodze do tego etapu odrobił stratę 1-3 w setach, pokazując charakter i doświadczenie. Jego rywal prezentuje solidną formę - w trzech dotychczasowych meczach stracił zaledwie dwa sety i pewnie pokonał m.in. Andrew Gildinga 4:1. W bezpośrednich pojedynkach to Ratajski prowadzi 4:1, jednak Woodhouse może skorzystać z atutu gry u siebie i wysokiego rankingu. Stawka starcia jest wysoka - zwycięzca może powalczyć o półfinał i dalsze premie w Londynie. Zapraszamy na relację na żywo.