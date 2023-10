Myślę, że ta perspektywa jest podobna, bo niewiele się zmieniło po tym, jak dostąpiłem zaszczytu zastąpienia Bartka jako kapitan reprezentacji Polski na turnieju kwalifikacyjnym w Chinach. (...) Nikola od razu zaznaczył, że najważniejsze jest dla niego to, co się dzieje na boisku i moja rola się nie zmienia. Myślę, że to jest bardzo dobre podejście, bo ja miałem oczywiście dodatkowy stres związany z tym, że będę kapitanem, jedziemy na turniej i co będzie, jeśli nie wyjdzie, bo przecież ja jestem teraz kapitanem i co jak tego nie dźwignę. Myślę, że takie myśli się pojawiały w mojej głowie, ale trener od razu postawił sprawę jasno. Powiedział, że nic się absolutnie nie zmienia. Mam być sobą, mam przede wszystkim skupić się na tym, co mam dawać drużynie na boisku i na celu, jaki mamy jako drużyna. Jeśli chodzi o relacje z Nikolą, nie jest on bardzo wylewnym człowiekiem. Jeśli przekazuje nam jakieś informacje, to są one bardzo skonkretyzowane i ukierunkowane na nasz rozwój. Myślę, że to jest bardzo dobre. Cieszymy się, że Nikola cały czas myśli o tym, jak możemy się rozwijać, zrobić krok naprzód indywidualnie i jako drużyna

~ przyznał.