Polka o mały włos nie wyleciała z kadry. "Nie widzieli we mnie perspektywy"

Nie widzieli we mnie perspektywy. Teraz po czasie ja wiem z czego to wynikało. Nie byłam przygotowana na ten trening, który był wtedy wymagany przez trenera. On też jakby nie miał takiego zrozumienia, czy podejścia bardziej indywidualnego. Sam często wypowiada się, że teraz już inaczej patrzy na młodzież. On wie, że ten proces adaptacyjny musi trwać. I on może naprawdę do czterech lat ze spokojem potrwać, zanim ta zawodniczka wytrzyma cały trening

~ wyjawiła.