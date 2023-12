Ksawery Masiuk ujawnia prawdę na temat zarobków. "Powiem tylko tyle..."

Jeżeli chodzi o pieniądze, to raczej nie będę podawać takich konkretnych kwot i tak dalej. Powiem tylko tyle, że jak są sukcesy, to no wiadomo, jest troszkę więcej tych pieniędzy. Ale one jakoś nigdy nie były tą główną motywacją do tego. (...) Mam stypendium z ministerstwa, stypendium z instytutu sportu, no i dalej to już dochodzą kontrakty sponsorskie, ewentualnie jeszcze stypendia z klubów. W moim przypadku ja mam stypendium z klubu, ale wiele osób w Polsce tego nie ma

~ wyznał.