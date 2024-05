Jakiś czas temu został ojcem. Teraz ma kompletnie inne podejście do sportu

Mateusz Biskup o tym, jak ojcostwo wpłynęło na jego formę sportową

"Na mnie na pewno podziałało to mobilizująco. No bo nie ma też się co oszukiwać, ale kwestia wychowania no to leży głównie po stronie żony. Na tą chwilę wiadomo, jak jestem w domu to tylko on wtedy się liczy, ale tak no to żona zostaje z tym sama. Także w kwestiach wychowania będzie musiał zdać się na żonę. Ale na mnie na pewno podziałało mobilizująco. Dodało mi takiego poczucia obowiązku, że nie jestem teraz już odpowiedzialny tylko za siebie. Bo nie trenujemy już też tylko i wyłącznie dla przyjemności, albo dlatego, że kiedyś sobie coś wymarzyliśmy. To jest też nas sposób na życie. I od tego zależą nasze warunki bytowe. Co roku nasza główna impreza pokazuje nam, jak będziemy finansowani w przyszłym roku. Więc na pewno pojawił się obowiązek" - przyznał.