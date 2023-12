Amerykanie kusili go ofertami, jednak wybrał Polskę. Teraz zdradza powód

Ksawery Masiuk miał szansę wyjechać do Stanów Zjednoczonych, jednak wybrał ojczyznę. "Warunki w Polsce są aktualnie bardzo dobre"

Dość sporo uczelni się do mnie zgłosiło, pamiętam, że z jedną już miałem taki naprawdę bardzo bliski kontakt. Zdecydowałem się zostać tutaj, ale też "nigdy nie mów nigdy". Nie wiadomo, co nam przyniesie przyszłość. Może w jakiś sposób tam wyląduję, ale na ten moment się na to nie zanosi

Brązowy medalista mistrzostw świata przyznał, jakie były powody podjęcia przez niego takiej, a nie innej decyzji. "Mój główny powód to są igrzyska i możliwość zostania z moim trenerem. To było dla mnie kluczowe, żeby dokończyć ten program i go dalej realizować. Poza tym warunki w Polsce są aktualnie bardzo dobre, na nic nie narzekam tak naprawdę. Może poza pogodą, ale to się da jakoś wybaczyć. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie" - wyjawił.