Adrianna Sułek-Schubert ujawnia. To dlatego zrezygnowała z kariery siatkarskiej

Uważam, że nie grałam najgorzej i nie trzeba było mnie przekreślać przez parametry wzrostowe. (...) Mam 172 cm wzrostu. Tak, to jest malutko, tylko też ta środkowa (wybrana przez trenerów - przyp.red.) niech skacze. Niech łapie te ponad trzy metry, a nie, że ma metr osiemdziesiąt kilka i ledwo jej palce wystają za siatkę. Nie rozumiałam jakby podejścia trenerów, bo jakby kazali mi na siłę zmieniać pozycję. Ja nie będę ze środkowej blokującej, która nie przepada za przyjęciem, lubi obronę, więc faktycznie może stawała w drugiej linii po zagrywce trochę dłużej, ale jednak atak był moją domeną. Chcę po prostu się wyżyć na tej piłce, wyskoczyć do bloku intuicyjnie, a gdzieś nagłe przestawienie mnie i propozycje gdy w kadrze na pozycji rozgrywającej to się mijało jak dla mnie z celem

24-latka przyznaje, że bez względu na uprawianą dyscyplinę, zawsze domagała się ona sprawiedliwego traktowania. "Nie podobało mi się, jak MVP turnieju dostawała zawodniczka, która miała statystyki dużo gorsze. (..) I gdzieś od początku byłam faktycznie kontrowersyjna, bo ja bardzo lubię sprawiedliwość. Jeżeli ktoś jest sportowo lepszy, jest i namacalnie i naocznie lepszy, no to oczywiście. Wtedy oddaję jakby szacunek tej osobie i siedzę z gębą na kłódkę. Ale jeżeli widzę, że to jest po prostu jawne oszustwo, to się z tym nie zgadzam. I tak było faktycznie od zawsze. Też mama mnie uczyła o tym, żeby tam prawdę kłaść na stół, tak jak kawę na ławę. I ponosić odpowiedzialność za to, co się mówi, jeżeli to jest zgodne z samym sobą. Jeżeli ja mam tylko kłamać i przytakiwać, no to nie osiągnie się tak też sukcesów w ten sposób, jeżeli będziemy wszystkich i siebie próbować zadowolić i grać tak, jak nam każą. Tańczyć tak, jak nam zagrają" - powiedziała wprost.