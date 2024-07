Mimo że Międzynarodowy Komitet Olimpijski w grudniu otworzył drzwi igrzysk olimpijskich dla Rosjan i Białorusinów, było wiadomo, że wielu z nich nie będzie chciało wystąpić w Paryżu pod flagą neutralną, co było podstawowym warunkiem organizacji Thomasa Bacha. Oprócz tego chętni do występu na igrzyskach musieli przejść weryfikację sprawdzającą, czy nie popierają wojny na Ukrainie oraz czy nie mają powiązań z rosyjskimi siłami zbrojnymi.

Łącznie MKOl rozesłał zaproszenia na IO dla 57 sportowców z Rosji i Białorusi. Do tej pory zaakceptowało je tylko 30 z nich. Na pewno w tym gronie nie znajdą się gimnastycy, pięściarze, a od teraz wiadomo, że również zapaśnicy. Jak czytamy w serwisie insidethegames.biz, rosyjska federacja tej dyscypliny poinformowała, że każdy z dziesięciu zawodników, którzy przeszli tę weryfikację, uważa ją za "niesportową". Podobnego zdania jest komitet wykonawczy związku oraz trenerzy.

We wspomnianym dziesięcioosobowym gronie znaleźli się Nachin Mongusz, Szamił Mamedow, Arsłan Bagajew, Abdulla Kurbanow, Alan Ostajew, Magomed Murtazaliew, Natalia Maliszewa, Weronika Chumikowa, Alina Kasabiewa i Elizabeta Petliakowa.

Rosyjscy zapaśnicy nie polecą na igrzyska olimpijskie w Paryżu. To ich decyzja

- Udział w igrzyskach olimpijskich to marzenie każdego sportowca. Ale warunki są dyskryminujące i sprzeczne z zasadami sportu. W ten sposób szkodzą samym igrzyskom, a nie rosyjskiemu sportowi. To jest absolutnie nie do przyjęcia - mówił niedawno rosyjski minister sportu Oleg Matytsin.